Dari Keraguan ke Kepercayaan: Motor Listrik Kini Jadi Jawaban Mobilitas Baru Warga Jawa Timur

Dirga mencoba motor listrik ALVA Cervo Q saat test drive di IIMS Surabaya 2026, Grand City Surabaya. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Rasa ragu masih menjadi tembok terbesar bagi motor listrik di Indonesia. Banyak orang penasaran, tetapi belum benar-benar yakin apakah kendaraan listrik nyaman dipakai setiap hari.
Perasaan itu juga sempat dirasakan Dirga saat pertama kali mencoba motor listrik milik ALVA di ajang IIMS Surabaya 2026 yang berlangsung di Grand City Convention Center.
Sebelum naik ke atas motor, dia mengaku masih takut dan belum percaya dengan performa kendaraan listrik.
Namun kesan itu berubah hanya dalam beberapa menit setelah mencoba ALVA N3 Next Gen di area test drive.
Pengalaman pertama tersebut justru membuatnya mulai memahami mengapa motor listrik semakin banyak dibicarakan.
“Ternyata naik N3 ini cukup enak, soalnya ini pertama kalinya saya naik motor listrik. Awalnya sih agak takut-takut, tapi setelah dicoba ternyata lebih enak dan mesinnya jauh lebih halus daripada motor konvensional yang biasa kita pakai,” ujar Dirga kepada JawaPos.com, Selasa (26/5/2026).
Sensasi berkendara tanpa suara mesin kasar menjadi pengalaman baru baginya. Tarikan motor listrik terasa lebih ringan dan minim getaran dibanding motor berbahan bakar bensin.
“Tarikannya jauh lebih smooth dan halus. Kalau naik motor bensin biasanya ada rasa ‘ngung’, nah motor listrik ini mulus banget. Tarikannya nyaman dan terasa enteng dibandingkan motor biasa,” katanya.
Bukan hanya soal akselerasi, handling motor juga membuatnya terkesan. Menurut dia, motor listrik terasa lebih mudah dikendalikan saat bermanuver di jalan maupun tikungan sempit.
“Untuk handling-nya nyaman dan ringan banget waktu dibuat belok. Jadi, kalau untuk pengendara wanita atau ibu-ibu rasanya sangat cocok karena motornya gampang dikendalikan,” lanjutnya.
