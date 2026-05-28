Pilihan Motor Listrik Premium Arek Suroboyo: Tak Sekedar Menjual, ALVA Bangun Ekosistem Lengkap Untuk Mobilitas Harian

Dirga, salah satu pengunjung mencoba lini motor listrik premium ALVA saat gelaran IIMS Surabaya 2026 di Grand City Surabaya. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Motor listrik kini bukan lagi sekadar tren di Surabaya. Infrastruktur yang makin siap, biaya operasional lebih hemat, hingga komunitas pengguna yang aktif membuat kendaraan listrik mulai menjadi pilihan utama arek Suroboyo untuk mobilitas harian.
Di tengah tren itu, ALVA mencoba mengambil posisi sebagai motor listrik premium yang bukan hanya menjual kendaraan, tetapi juga membangun ekosistem lengkap.
Mulai dari teknologi pengisian cepat, aplikasi digital, hingga skema kepemilikan fleksibel, semuanya diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban di Jawa Timur.
Momentum itu terlihat dalam gelaran Indonesia International Motor Show Surabaya 2026 yang berlangsung 26–31 Mei 2026 di Grand City Surabaya.
Pameran otomotif nasional tersebut menjadi panggung penting bagi perkembangan kendaraan listrik sekaligus memperlihatkan makin besarnya pasar otomotif Jawa Timur.
“IIMS memberikan ruang kolaborasi dan mengenalkan teknologi ramah lingkungan,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Dr. Iwan, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, IIMS Surabaya bukan sekadar pesta otomotif, tetapi juga cerminan daya saing industri Jawa Timur di tingkat nasional maupun internasional.
Ia menilai industri otomotif tetap menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah.
Pada triwulan pertama 2026, Jawa Timur mencatat pertumbuhan ekonomi 5,96 persen year on year, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,61 persen.
Kontribusi terbesar berasal dari sektor industri pengolahan dan perdagangan. Industri pengolahan menyumbang 31,45 persen terhadap PDRB Jawa Timur, sedangkan sektor perdagangan mencapai 18,77 persen.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat