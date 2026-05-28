Pilihan Motor Listrik Premium Arek Suroboyo: Tak Sekedar Menjual, ALVA Bangun Ekosistem Lengkap Untuk Mobilitas Harian

JawaPos.com — Motor listrik kini bukan lagi sekadar tren di Surabaya. Infrastruktur yang makin siap, biaya operasional lebih hemat, hingga komunitas pengguna yang aktif membuat kendaraan listrik mulai menjadi pilihan utama arek Suroboyo untuk mobilitas harian.

Di tengah tren itu, ALVA mencoba mengambil posisi sebagai motor listrik premium yang bukan hanya menjual kendaraan, tetapi juga membangun ekosistem lengkap.

Mulai dari teknologi pengisian cepat, aplikasi digital, hingga skema kepemilikan fleksibel, semuanya diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban di Jawa Timur.

Momentum itu terlihat dalam gelaran Indonesia International Motor Show Surabaya 2026 yang berlangsung 26–31 Mei 2026 di Grand City Surabaya.

Pameran otomotif nasional tersebut menjadi panggung penting bagi perkembangan kendaraan listrik sekaligus memperlihatkan makin besarnya pasar otomotif Jawa Timur.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Dr. Iwan menyambut positif gelaran IIMS Surabaya 2026 di Grand City Surabaya. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

“IIMS memberikan ruang kolaborasi dan mengenalkan teknologi ramah lingkungan,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Dr. Iwan, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, IIMS Surabaya bukan sekadar pesta otomotif, tetapi juga cerminan daya saing industri Jawa Timur di tingkat nasional maupun internasional.

Ia menilai industri otomotif tetap menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah.

Pada triwulan pertama 2026, Jawa Timur mencatat pertumbuhan ekonomi 5,96 persen year on year, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,61 persen.