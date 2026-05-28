Ekspor Toyota ke Timur Tengah Anjlok 91,7 Persen Akibat Perang Iran vs Amerika Serikat

JawaPos.com – Konflik di Timur Tengah mulai memukul industri otomotif Jepang. Toyota Motor Corp. mencatat ekspor mobil dari Jepang ke kawasan tersebut anjlok 91,7 persen pada April dibanding periode sama tahun lalu.

Seperti dilansir Kyodo, Kamis (28/5), Toyota hanya mengekspor 2.418 unit kendaraan ke Timur Tengah sepanjang April. Penurunan tajam itu terjadi di tengah memanasnya konflik di kawasan tersebut.

Tekanan itu ikut menyeret penjualan global Toyota. Produsen mobil terbesar dunia berdasarkan volume penjualan itu mencatat penjualan global turun 3,1 persen menjadi 849.306 kendaraan.

Itu menjadi penurunan bulanan ketiga secara berturut-turut. Penjualan luar negeri Toyota juga turun 7,5 persen menjadi 699.382 unit.

Di Timur Tengah sendiri, total penjualan Toyota turun 33,7 persen menjadi 31.360 kendaraan. Kondisi geopolitik membuat permintaan dan distribusi kendaraan terganggu.

Pasar Tiongkok juga belum membaik. Penjualan Toyota di negara tersebut merosot 25,4 persen menjadi 106.479 unit akibat persaingan yang makin ketat.

Di Amerika Serikat, penjualan turun 4,6 persen menjadi 222.378 kendaraan. Meski begitu, Toyota menyebut permintaan mobil hybrid di Amerika Utara masih cukup solid.

Berbeda dengan pasar luar negeri, penjualan domestik Toyota di Jepang justru melonjak 24,2 persen menjadi 149.924 unit. Lonjakan dipicu konsumen yang mempercepat pembelian sebelum penghapusan pajak performa lingkungan pada akhir Maret.

Di tengah tekanan penjualan global, produksi Toyota justru naik. Produksi global perusahaan meningkat 2 persen menjadi 831.971 unit dan menjadi rekor tertinggi untuk April.