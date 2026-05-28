Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Kamis, 28 Mei 2026 | 21.00 WIB

Ekspor Toyota ke Timur Tengah Anjlok 91,7 Persen Akibat Perang Iran vs Amerika Serikat

Toyota. (Yuichi Yamazaki/AFP) - Image

Toyota. (Yuichi Yamazaki/AFP)

JawaPos.com – Konflik di Timur Tengah mulai memukul industri otomotif Jepang. Toyota Motor Corp. mencatat ekspor mobil dari Jepang ke kawasan tersebut anjlok 91,7 persen pada April dibanding periode sama tahun lalu.

Seperti dilansir Kyodo, Kamis (28/5), Toyota hanya mengekspor 2.418 unit kendaraan ke Timur Tengah sepanjang April. Penurunan tajam itu terjadi di tengah memanasnya konflik di kawasan tersebut.

Tekanan itu ikut menyeret penjualan global Toyota. Produsen mobil terbesar dunia berdasarkan volume penjualan itu mencatat penjualan global turun 3,1 persen menjadi 849.306 kendaraan.

Itu menjadi penurunan bulanan ketiga secara berturut-turut. Penjualan luar negeri Toyota juga turun 7,5 persen menjadi 699.382 unit.

Di Timur Tengah sendiri, total penjualan Toyota turun 33,7 persen menjadi 31.360 kendaraan. Kondisi geopolitik membuat permintaan dan distribusi kendaraan terganggu.

Pasar Tiongkok juga belum membaik. Penjualan Toyota di negara tersebut merosot 25,4 persen menjadi 106.479 unit akibat persaingan yang makin ketat.

Di Amerika Serikat, penjualan turun 4,6 persen menjadi 222.378 kendaraan. Meski begitu, Toyota menyebut permintaan mobil hybrid di Amerika Utara masih cukup solid.

Berbeda dengan pasar luar negeri, penjualan domestik Toyota di Jepang justru melonjak 24,2 persen menjadi 149.924 unit. Lonjakan dipicu konsumen yang mempercepat pembelian sebelum penghapusan pajak performa lingkungan pada akhir Maret.

Di tengah tekanan penjualan global, produksi Toyota justru naik. Produksi global perusahaan meningkat 2 persen menjadi 831.971 unit dan menjadi rekor tertinggi untuk April.

Produksi luar negeri Toyota naik 3,8 persen menjadi 567.578 kendaraan. India menjadi salah satu pendorong utama setelah produksi di negara itu melonjak 38,5 persen menjadi 33.770 unit.

Editor: Dhimas Ginanjar
Tags
Artikel Terkait
Iran Tetapkan Kendali Permanen atas Selat Hormuz - Image
Internasional

Iran Tetapkan Kendali Permanen atas Selat Hormuz

Jumat, 29 Mei 2026 | 20.47 WIB

Iran Klaim Serang Pangkalan Militer AS, Ketegangan di Selat Hormuz kian Memanas   - Image
Internasional

Iran Klaim Serang Pangkalan Militer AS, Ketegangan di Selat Hormuz kian Memanas  

Kamis, 28 Mei 2026 | 22.15 WIB

Crypto Crash Lagi! BTC dan Ethereum Rontok Setelah Amerika Serikat Kembali Serang Iran - Image
Kripto

Crypto Crash Lagi! BTC dan Ethereum Rontok Setelah Amerika Serikat Kembali Serang Iran

Kamis, 28 Mei 2026 | 21.41 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore