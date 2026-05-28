Cuaca Panas Bisa Bikin Oli Mesin Cepat Menguap, Ketahui Dampaknya untuk Mobil

JawaPos.com - Perlu menjadi perhatian penting bagi pemilik kendaraan, karena di musim kemarau dengan suhu udara yang tinggi tidak hanya membuat perjalanan terasa lebih melelahkan, tetapi juga memberi beban ekstra pada mesin mobil.

Penting diketahui, salah satu komponen yang paling terdampak dalam kondisi ini adalah oli mesin.

Tidak sedikit pemilik kendaraan belum menyadari bahwa cuaca panas berkepanjangan dapat mempercepat penurunan kualitas oli mesin, bahkan membuat volumenya berkurang akibat penguapan.

Bila dibiarkan, kondisi tersebut bisa memicu berbagai masalah serius pada mesin mobil.

Suhu Mesin Lebih Cepat Naik Saat Cuaca Panas Saat mobil digunakan di tengah cuaca panas dan kondisi lalu lintas macet, sistem pendingin mesin bekerja lebih keras dibanding kondisi normal.

Radiator yang seharusnya mendapatkan aliran udara dari depan menjadi kurang optimal saat kendaraan lebih sering berhenti atau berjalan pelan.

Hal ini mengakibatkan suhu ruang mesin meningkat dan proses pelepasan panas menjadi tidak maksimal. Kondisi tersebut membuat temperatur kerja mesin naik lebih tinggi dan berdampak langsung pada kualitas oli mesin.

Padahal, oli memiliki peran penting sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan antar komponen di dalam mesin. Oli juga membantu menjaga suhu mesin tetap stabil saat kendaraan digunakan dalam perjalanan.

Oli Mesin Bisa Menjadi Lebih Encer Pada dasarnya, oli mesin memang dirancang tahan terhadap suhu tinggi. Namun jika terus-menerus bekerja dalam temperatur panas ekstrem, struktur pelumas dapat mengalami penurunan kualitas.