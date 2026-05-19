Masuk Musim Kemarau, Penting Jaga Kebersihan Kondensor AC Mobil

JawaPos.com - Menghadapi cuaca musim panas, kerap kali pemilik kendaraan lalai untuk memeriksa kondisi kesehatan dari AC (Air Conditioner) yang jika memiliki masalah dapat memberikan dampak yang tidak nyaman selama berkendara.

Laman resmi Suzuki pada Selasa, memberikan beberapa tips penting untuk mencegah terjadinya kerusakan komponen AC yang dapat memberikan kesejukan dan kenyamanan selama berkendara di musim panas.

Untuk tetap mendapatkan kesejukan selama berkendara, pengendara perlu memperhatikan kondisi kondensor AC. Komponen yang berada di balik grill depan ini, berperan penting dalam membuang panas agar udara pada ruang kabin tetap sejuk saat cuaca terik.

Menurut Suzuki, komponen ini menjadi garda terdepan dari fitur AC. Sehingga, komponen ini sangat mudah terkena debu, kotoran, hingga partikel kecil lain karena letaknya berhadapan langsung dengan paparan udara di bagian depan kendaraan.

“Kondensor merupakan komponen krusial namun sering kali luput dari perhatian pemilik mobil karena posisinya tersembunyi. Salah satu potensi yang dapat memengaruhi kinerjanya adalah kotoran. Jika dibiarkan dapat memengaruhi kinerja AC, ataupun membebani komponen lainnya,” kata Asst. to Aftersales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Hariadi.

Pemilik kendaraan yang lalai dalam menjaga kebersihan kondensor, bisa dipastikan bakal mengalami kondisi AC yang kurang maksimal dalam mengkondisikan suhu yang kita inginkan.

Hal itu dikarenakan hawa panas tidak terbuang sempurna, sehingga udara dari AC di dalam kabin tidak mampu mencapai suhu sejuk maksimal.