Nyawa Taruhannya! Ini Panduan Memilih Helm Motor dan Ciri Helm Sudah Expired

JawaPos.com - Helm bukan sekadar pelengkap gaya saat berkendara. Perlengkapan ini menjadi pelindung utama kepala yang dapat mengurangi risiko cedera fatal ketika terjadi kecelakaan di jalan raya.

Karena itu, pengendara sepeda motor perlu memahami jenis helm yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus memastikan kualitasnya memenuhi standar keamanan.

Penggunaan helm sendiri telah diwajibkan dalam aturan lalu lintas di Indonesia. Selain melindungi kepala dari benturan, helm juga membantu pengendara tetap nyaman saat menghadapi panas matahari, debu, hujan hingga terpaan angin di perjalanan.

Beragam jenis helm hadir di pasaran dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda. Memilih helm yang tepat tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga membuat aktivitas berkendara lebih nyaman.

Mengenal Jenis Helm dan Fungsinya Helm Full Face

Helm full face dikenal sebagai jenis helm dengan perlindungan paling maksimal. Desainnya menutup seluruh bagian kepala hingga dagu sehingga mampu melindungi area rahang dan wajah dari benturan.

Jenis helm ini banyak digunakan untuk perjalanan jarak jauh atau touring karena memberikan perlindungan lebih baik saat berkendara dalam kecepatan tinggi.

Selain itu, beberapa helm full face modern juga dilengkapi lapisan peredam keringat dan ventilasi udara agar tetap nyaman digunakan dalam cuaca panas.

Helm Modular