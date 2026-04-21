Helm SHOEI X-Fifteen Daijiro Rilis Warna Baru, Gaya Balap Legendaris Makin Elegan

model terbaru SHOEI X-Fifteen Daijiro. (Istimewa)
JawaPos.com - Jenama pelindung kepala SHOEI kembali menghadirkan seri helm replika legendaris Daijiro Kato melalui model terbaru SHOEI X-Fifteen Daijiro. Produk ini menjadi pengembangan dari versi sebelumnya yang sempat dirilis pada 2024.
Berbasis model X-Fifteen, helm ini dikenal sebagai lini balap andalan SHOEI dengan performa aerodinamika tinggi. Teknologi tersebut dikembangkan dari pengalaman panjang di dunia balap, termasuk digunakan oleh pembalap top seperti Marc Marquez.
Pada versi terbaru, jenama ini menghadirkan pilihan warna baru dengan dominasi perak dan aksen biru. Skema ini memberikan tampilan yang lebih elegan dan tenang, namun tetap mempertahankan karakter sporty khas helm balap.
Desain grafisnya masih mengusung pola khas Daijiro Kato, yang dikenal sebagai salah satu pembalap Jepang berpengaruh di ajang MotoGP.
Helm ini tersedia dalam enam ukuran, mulai dari XS hingga XXL, sehingga dapat menjangkau berbagai kebutuhan pengguna. Di pasar Jepang, helm ini dibanderol sekitar 100.100 yen atau setara Rp10–11 jutaan. Jika masuk ke Indonesia, harga tersebut berpotensi sedikit lebih tinggi setelah menyesuaikan pajak dan distribusi.
Kehadiran warna baru ini menjadi pilihan menarik bagi penggemar motor sport maupun kolektor helm premium, terutama yang mengapresiasi desain klasik dengan sentuhan modern.
