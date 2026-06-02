Daytona DN-011RC Resmi Hadir, Helm Carbon Fiber Premium dengan Harga Lebih Ramah Kantong

Daytona meluncurkan helm serat karbon DN-011RC yang menggabungkan bobot ringan, perlindungan optimal, dan fitur modern. (autoby.jp)
JawaPos.com - Helm berbahan serat karbon atau carbon fiber selama ini identik dengan produk premium yang dibanderol dengan harga tinggi.
Namun kondisi tersebut tampaknya ingin diubah oleh Daytona melalui peluncuran helm terbaru mereka, Daytona DN-011RC, yang menawarkan kombinasi material karbon, bobot ringan, dan fitur lengkap dengan harga yang lebih kompetitif.
Produk ini sebelumnya sukses mencuri perhatian pengunjung dalam sejumlah pameran sepeda motor berkat desain sporty dan penggunaan material serat karbon yang biasanya hanya ditemukan pada helm kelas atas.
Kehadirannya pun menjadi kabar menarik bagi para pengendara yang selama ini mengincar helm carbon fiber tetapi terkendala harga.
Daytona DN-011RC mengadopsi konstruksi gabungan antara Fiber Reinforced Plastic (FRP) dan serat karbon. Kombinasi material tersebut dirancang untuk menghasilkan helm yang ringan tanpa mengorbankan kekuatan dan kemampuan menyerap benturan saat terjadi insiden di jalan.
Dari sisi desain, helm ini tampil agresif berkat penggunaan spoiler belakang berukuran besar yang tidak hanya menunjang aerodinamika, tetapi juga memperkuat karakter sport touring.
Tampilan eksklusif khas serat karbon pada bagian cangkang luar semakin menegaskan kesan premium yang ditawarkan.
Untuk menunjang kenyamanan berkendara jarak jauh, Daytona membekali DN-011RC dengan sistem ventilasi yang diklaim mampu mengalirkan udara secara optimal ke dalam helm.
Fitur ini menjadi penting bagi pengendara yang sering melakukan touring atau perjalanan panjang di berbagai kondisi cuaca.
Tak hanya itu, helm ini juga sudah dilengkapi pelindung mata bagian dalam (inner sun visor) yang memudahkan pengendara saat berkendara di bawah terik matahari tanpa harus mengganti visor utama.
Kehadiran fitur tersebut membuat DN-011RC semakin praktis untuk penggunaan harian maupun perjalanan lintas kota.
Daytona juga memperhatikan kebutuhan pengendara modern dengan menyediakan ruang khusus untuk pemasangan speaker interkom.
Fitur ini menjadi nilai tambah bagi pengguna yang mengandalkan perangkat komunikasi saat touring bersama komunitas atau kelompok pengendara.
Kombinasi ventilasi optimal, visor ganda, bobot ringan, serta kompatibilitas interkom membuat helm ini tidak hanya cocok digunakan untuk touring, tetapi juga aktivitas komuter harian di perkotaan.
