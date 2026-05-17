Toyota GR Car Meet 2026 Pecah di GBK, Ratusan Mobil Modifikasi Bikin Parkit Senayan Bernostalgia

Toyota GR Car Meet 2026 di Parkit GBK Senayan. (Dony/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Deru mesin, aroma modifikasi, dan semangat komunitas otomotif kembali memenuhi Parkit (Parkir Timur) GBK Senayan lewat gelaran Toyota GR Car Meet 2026.
Lebih dari 400 mobil Toyota tampil dengan beragam konsep ekstrem mulai dari racing, stance, off-road hingga JDM, menjadikan acara ini salah satu pertemuan car enthusiast terbesar tahun ini sekaligus bukti kuatnya budaya otomotif Indonesia yang terus berkembang.
Even yang di gagas Toyota-Astra Motor (TAM) tersebut mempertegas dukungannya terhadap perkembangan car culture Tanah Air. Event yang digelar akhir pekan (16/5) sukses menyedot perhatian ribuan pecinta otomotif dengan menghadirkan lebih dari 400 mobil Toyota hasil kurasi dari berbagai aliran modifikasi.
Tidak hanya menampilkan mobil balap dan lini Toyota GAZOO Racing, acara ini juga dipenuhi berbagai gaya modifikasi populer seperti stance, off-road, campervan, daily use hingga Japan Domestic Market (JDM).
Suasana Parkit Senayan pun berubah menjadi pusat kumpul komunitas otomotif bernuansa nostalgia era 1990-an. Kurang lebih 21 komunitas yang tergabung dalam Toyota Owners Club (TOC) ikut meramaikan acara bersama 21 kolaborator otomotif, termasuk Toyota GAZOO Racing Indonesia (TGRI) dan Toyota Nation.
Kehadiran berbagai komunitas tersebut memperlihatkan kuatnya ekosistem pengguna Toyota di Indonesia.
Marketing Director TAM, Hiroyuki Oide, mengatakan bahwa Toyota GR Car Meet 2026 bukan sekadar ajang pamer mobil, melainkan wadah berbagi passion antar pecinta otomotif sekaligus bentuk dukungan Toyota terhadap industri kreatif otomotif nasional.
"Semangat GAZOO Racing lahir dari dunia balap yang penuh tantangan dan kemudian diterapkan ke berbagai lini kendaraan Toyota agar menghadirkan sensasi berkendara yang lebih menyenangkan bagi seluruh pengguna," ujarnya dalam kata sambutan.
Konsep acara dibuat berbeda dengan memanfaatkan area gedung parkir bertingkat dan area outdoor Parkit Senayan. Selain menikmati ratusan mobil modifikasi, pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai aktivitas seperti simulator GR, area merchandise, community trunk sale, hiburan, hingga tenant makanan dan minuman.
Dilokasi yang sama Marketing Director TAM, Bansar Maduma, menilai kawasan Parkit memiliki sejarah panjang dalam perkembangan budaya otomotif Indonesia.
