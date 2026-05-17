Debby Dbay Ubah Toyota Yaris GT Jadi Art Car, Tampil Paling Nyentrik di GR Car Meet 2026

JawaPos.com - Toyota GR Car Meet 2026 yang digelar di kawasan Parkir Timur Senayan, Jakarta, Sabtu (16/5/2026), menghadirkan berbagai mobil modifikasi unik dari komunitas pecinta Toyota. Namun di antara ratusan kendaraan yang tampil, sebuah Toyota Yaris GT sukses mencuri perhatian pengunjung lewat konsep yang tak biasa.

Mobil hatchback lansiran 2006 itu tampil layaknya kanvas berjalan dengan balutan lukisan tangan penuh warna neon yang menutupi hampir seluruh bagian bodi kendaraan. Karya tersebut merupakan hasil kreativitas seniman Indonesia, Debby Dbay, yang juga merupakan "pemilik" mobil tersebut.

Berbeda dari tren modifikasi pada umumnya yang mengandalkan decal, wrapping, atau livery digital, seluruh visual pada Toyota Yaris GT ini dibuat secara manual menggunakan teknik hand painting.

Debby mengungkapkan proses pengerjaan mobil tersebut hanya memakan waktu sekitar dua minggu. Meski singkat, prosesnya cukup rumit karena banyak menggunakan perpaduan warna neon agar tampilan mobil terlihat lebih hidup dan mencolok saat berada di bawah pencahayaan area pameran.

"Sebelum kita lukis kita kasih warna dasar, itu sampai tiga lapisan. kalau langsung dilukis catnya susah nempel kan licin. Jadi kita lapisi dulu dengan warna dasar agar mudah dan cat bisa nempel," ujarnya.

Tidak sekadar bermain warna, setiap ilustrasi yang menghiasi bodi mobil juga memiliki makna filosofis. Debby mengangkat tema perjalanan hidup manusia yang terinspirasi dari budaya dan mitologi Jepang.

Pada bagian depan mobil terdapat ilustrasi Nagaryu sebagai simbol awal perjalanan. Kemudian hadir karakter Kitsune dan Genbu yang melanjutkan alur cerita visual tersebut. Di sisi lain bodi mobil, terdapat karakter Oni dan Komainu yang menggambarkan konflik serta tantangan dalam kehidupan.

Sementara di bagian atap, Debby menghadirkan Yatagarasu, burung mitologi Jepang yang dipercaya sebagai penunjuk arah dan pelindung perjalanan. Sedangkan bagian belakang mobil dihiasi sosok Kirin yang melambangkan kedamaian dan kelahiran kembali.

Sebelum menggarap mobil, Debby mengaku lebih sering berkarya di media lain seperti jaket dan sepatu custom. Toyota Yaris GT ini menjadi salah satu media terbesar yang pernah digunakannya untuk menampilkan karya seni.