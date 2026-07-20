Geely Coolray Mulai Buka Pesanan, Cukup Bayar Rp5 Juta

JawaPos.com - PT Geely Auto Indonesia resmi memperkenalkan Geely Coolray sebuah SUV lima penumpang yang hadir membawa kombinasi desain sporty, performa turbo, teknologi modern, serta fitur keselamatan lengkap. Dari sisi desain, Geely Coolray mengusung karakter agresif melalui garis bodi tegas dan bumper berdesain tajam.

Identitas sporty semakin kuat berkat penggunaan spoiler belakang beraksen karbon, emblem "S" di bagian buritan, serta kaliper rem berwarna merah yang dipadukan dengan pelek alloy 18 inci berwarna hitam glossy.

Pilihan warna bodi two-tone juga memberikan kesan lebih modern sekaligus memperkuat karakter SUV bergaya urban.

Geely Coolray dibekali mesin bensin 1.500 cc turbo yang mampu menggelontorkan tenaga hingga 174 PS dengan torsi puncak 290 Nm. Seluruh tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis 7-speed Wet Dual-Clutch Transmission (DCT) yang dirancang memberikan perpindahan gigi lebih cepat dan responsif.

Tak hanya ekterior, masuk ke dalam kabin, nuansa sporty juga dirasakan melalui perpaduan warna burnt red dan hitam. Jok semi bucket turut memberikan kesan seperti mobil performa.

Dasbor dirancang minimalis dengan jumlah tombol fisik yang terbatas. Sebagian besar pengaturan kendaraan terintegrasi pada layar sentuh HD berukuran 14,6 inci, termasuk pengaturan sistem pendingin udara.

Selain itu, Coolray juga dilengkapi panel instrumen digital 8,88 inci, ambient light dengan 72 pilihan warna, wireless charging, serta konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto.

Salah satu fitur yang menjadi daya tarik adalah hadirnya panoramic sunroof, yang membuat kabin terasa lebih lapang sekaligus meningkatkan kenyamanan selama perjalanan.

Dengan kombinasi mesin turbo bertenaga, fitur keselamatan modern, teknologi kabin yang lengkap, dan desain yang atraktif, Geely Coolray berpotensi menjadi salah satu penantang baru di segmen SUV kompak Indonesia yang selama ini dihuni merek-merek Jepang dan Korea Selatan diantaranya seperti Honda HR-V, Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, hingga Suzuki Grand Vitara.