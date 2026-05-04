Subsidi Motor Listrik Masih Dikaji, Berpeluang Tembus Rp 5 Juta per Unit

JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan kajian terkait kelanjutan program subsidi sepeda motor listrik, termasuk besaran insentif serta mekanisme penyalurannya.

Sampai saat ini, nilai subsidi belum ditetapkan secara resmi karena masih dibahas oleh tim teknis lintas kementerian.

“Masih dalam tahap pembahasan di tim teknis mengenai berapa jumlah subsidinya, metodenya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa nanti kita bahas antara tim teknis,” ujar Agus di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (4/5).

Menanggapi wacana subsidi sebesar Rp5 juta per unit yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Agus menegaskan angka tersebut masih menunggu keputusan resmi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Iya tunggu PMK-nya, kalau nanti Rp 5 juta (per unit), ya saya kira akan menuju posisi yang bagus ya,” katanya.

Ia juga menilai bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik tidak semata-mata bertujuan menekan emisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Agus menyinggung kondisi geopolitik global sebagai pelajaran penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

“Pengurangan-pengurangan dari kebutuhan BBM yang harus kita impor menjadi penting. Jadi angka Rp5 juta (per unit) itu saya kira angka yang cukup baik,” jelasnya.