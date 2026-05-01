Skutik Mungil Super Irit Meluncur, Sekali Isi BBM Bisa Tempuh Lebih dari 300 Km

Honda Dunk tersedia dalam tiga pilihan warna yakni hitam, abu-abu, dan biru. (Istimewa)
JawaPos.com - Di tengah tren motor berkapasitas besar dan teknologi canggih, Honda justru membuat kejutan lewat skutik mungil 50 cc yang punya konsumsi BBM super irit. Sekali isi penuh, motor ini diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 300 kilometer.
Honda Dunk mengutamakan efisiensi bahan bakar dan mobilitas perkotaan. Motor ini hadir dengan desain futuristis serta ukuran bodi kompak yang cocok digunakan untuk aktivitas harian di area urban.
Dilansir dari Greatbiker, Honda Dunk tampil dengan gaya minimalis khas skutik entry level. Bentuk bodinya dibuat serba tajam dengan dimensi yang ringkas, sementara area setang dibiarkan terbuka sehingga memberikan kesan modern dan ringan.
Bagian panel instrumen ditempatkan di atas setang dengan desain sederhana namun tetap futuristis. Lampu depan berukuran besar ditempatkan di tengah bodi depan, sedangkan lampu sein dibuat terpisah untuk memperkuat karakter unik motor ini.
Secara dimensi, Honda Dunk memiliki panjang 1.675 mm, lebar 700 mm, dan tinggi 1.040 mm.
Sementara jarak sumbu rodanya mencapai 1.180 mm dengan tinggi jok 730 mm, yang dinilai cocok untuk postur rata-rata pengendara Asia.
Untuk kebutuhan mobilitas perkotaan, skutik ini dibekali mesin 50 cc satu silinder berpendingin cairan. Tenaga yang dihasilkan mencapai 4,5 hp dengan torsi 4,1 Nm.
Meski kapasitas mesinnya kecil, konsumsi bahan bakarnya menjadi salah satu daya tarik utama. Honda mengklaim motor ini mampu mencatat efisiensi hingga 75,3 kilometer per liter.
Dengan tangki bahan bakar berkapasitas 4,5 liter, Honda Dunk disebut mampu menempuh jarak hingga sekitar 338 kilometer dalam kondisi tangki penuh.
Angka tersebut membuatnya cocok digunakan sebagai kendaraan harian dengan biaya operasional rendah.
