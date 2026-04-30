AISI Tunggu Keputusan Pemerintah soal Kelanjutan Subsidi Motor Listrik

JawaPos.com-Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menyatakan masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait kelanjutan program subsidi sepeda motor listrik.

Sekretaris Jenderal AISI Hari Budianto mengatakan pembahasan program tersebut belum final sehingga belum dapat disampaikan secara rinci kepada publik.

“Saat ini sedang dalam pembahasan dengan semua pihak terkait. Ada baiknya menunggu sampai dipublikasikan oleh Kementerian Perindustrian,” kata Hari (30/4).

Hari menyampaikan, AISI pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh sepeda motor.

Dukungan tersebut berlaku terhadap berbagai skema kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk terkait program subsidi kendaraan listrik.

Menurut dia, sepeda motor memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Selain sebagai alat transportasi, kendaraan roda dua juga menjadi penunjang utama mobilitas dan aktivitas ekonomi sehari-hari.