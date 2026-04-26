Zontes ZT368-G ETC 2026, Siap Tantang Yamaha XMAX dengan Fitur Lebih Lengkap

Zontes ZT368-G ETC untuk model tahun 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Zontes resmi memperbarui maxi scooter andalannya, Zontes ZT368-G ETC untuk model tahun 2026. Pembaruan ini mencakup peningkatan teknologi, fitur kenyamanan, hingga pilihan warna baru.
Perubahan paling signifikan ada pada penggunaan sistem throttle ride-by-wire. Teknologi ini membuat respons gas lebih halus dan presisi, terutama saat digunakan di kondisi lalu lintas perkotaan.
Selain itu, Zontes kini menyematkan fitur kontrol traksi sebagai standar, yang membantu menjaga stabilitas saat berkendara di berbagai kondisi jalan.
Zontes juga meningkatkan aspek kenyamanan dengan menghadirkan fitur premium, seperti grip setang berpemanas, jok berpemanas dan desain tombol setang yang diperbarui. Fitur ini biasanya hanya ditemukan pada motor kelas atas, sehingga menjadi nilai tambah bagi ZT368-G ETC.
Motor ini dibekali mesin 1 silinder 368cc berpendingin cairan yang mampu menghasilkan tenaga: 38,1 bhp pada 7.500 rpm dengan torsi: 29,5 lb-ft pada 6.000 rpm. Performa tersebut menjadikannya salah satu maxi scooter dengan tenaga besar di kelasnya.
Suspensi dan Dimensi
Untuk mendukung kenyamanan dan handling, ZT368-G ETC menggunakan suspensi depan upside-down 41 mm. Suspensi belakang dual shock dengan pengaturan preload dengan tinggi jok: 795 mm dengan berat: 197 kg.
Model 2026 hadir dengan beberapa pilihan warna baru, seperti hijau, abu-abu, hitam dan krem.
Saingan Yamaha XMAX 300
Di pasar, Zontes ZT368-G ETC akan berhadapan dengan Yamaha XMAX 300 Tech MAX+. Meski sama-sama menawarkan fitur premium seperti grip dan jok berpemanas, Zontes unggul dari sisi tenaga mesin yang lebih besar.
