Segmen SUV dan EV Dominasi Beijing Auto Show 2026

JawaPos.com-Kendaraan listrik (electric vehicle) dan kendaraan jenis sport utility vehicles (SUV) menjadi mobil yang paling banyak dipajang pada pameran otomotif Beijing Auto Show 2026 yang digelar di Beijing, ibu kota Tiongkok.

Berbagai merek kendaraan baik asal Tiongkok maupun nama-nama global berlomba-lomba mencuri perhatian pengunjung China International Exhibition Center dan Capital International Exhibition of China di Beijing, Jumat. Berada dalam area pameran seluas 380.000 meter persegi, pameran ini menghadirkan kurang lebih 1.451 kendaraan yang dipamerkan serta 71 mobil konsep.

Para produsen kendaraan memamerkan inovasi dan teknologi termutakhir pada kendaraan mereka. Secara umum, banyak produsen yang meluncurkan SUV pada hari pertama pameran.

GAC Group, salah satu produsen kendaraan asal Tiongkok, setidaknya memamerkan lima mobil baru untuk Beijing Auto Show 2026, yakni Yue 7, Hyptec S600, AION N60, Aistaland GT7 dan GAC E8 PHEV.

Selain GAC, merek-merek domestik Tiongkok juga turut berpartisipasi pada ajang otomotif tahunan itu, seperti Geely Auto, Chery, Changan, BYD, Xiaomi, XPeng dan BAIC.

Jenama internasional untuk mobil premium seperti BMW, Mercedes-Benz, Lexus dan Audi pun tidak melewatkan ajang tersebut untuk memamerkan produk mereka.