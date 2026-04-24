Cargloss 40 Tahun, Dari Industri Rumahan ke Pemain Besar Otomotif Indonesia

JawaPos.com - Cargloss Group memperingati 40 tahun perjalanan bisnis melalui perayaan yang digelar di Citeureup, Bogor, pada 22 April 2026. Momen ini tidak hanya menjadi refleksi perjalanan panjang perusahaan, tetapi juga menandai transisi kepemimpinan ke generasi kedua di tengah dinamika industri otomotif nasional.

Perayaan tersebut dihadiri lebih dari 1.000 undangan, termasuk mitra bisnis, distributor, serta komunitas otomotif. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan posisi Cargloss sebagai bagian dari ekosistem industri otomotif di Indonesia.

Berawal dari produksi thinner skala rumahan pada 1975, Cargloss berkembang menjadi perusahaan yang resmi berdiri pada 1985 dan terus memperluas bisnisnya.

Kini, Cargloss memiliki lini usaha yang terintegrasi, mulai dari industri cat otomotif, bahan kimia kendaraan, manufaktur helm, hingga jaringan distribusi dan retail otomotif.

Founder Cargloss, Harry Suherman, menyampaikan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak hanya didorong oleh bisnis, tetapi juga hubungan jangka panjang dengan mitra dan pelanggan.

Momentum 40 tahun ini juga ditandai dengan penyerahan kepemimpinan kepada generasi kedua, yakni Ryan Saputra, Eric Saputra, dan Lorenz Saputra. Regenerasi ini diharapkan mampu memperkuat inovasi serta adaptasi terhadap perkembangan industri otomotif yang semakin kompetitif.

Dalam konteks otomotif, Cargloss juga memiliki peran melalui dukungan terhadap dunia balap nasional, termasuk lewat pengelolaan Arai Indonesia.

Dukungan ini mencakup berbagai cabang motorsport, mulai dari motocross hingga balap internasional, yang menunjukkan kontribusi perusahaan dalam pengembangan ekosistem otomotif.

Selain sebagai momentum refleksi, perayaan ini menjadi titik awal fase baru bagi Cargloss untuk memperkuat inovasi produk, memperluas jaringan distribusi, serta meningkatkan kontribusi terhadap industri otomotif dan manufaktur di Indonesia.