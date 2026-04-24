Cargloss 40 Tahun, Dari Industri Rumahan ke Pemain Besar Otomotif Indonesia

Acara 40 tahun Cargloss Group. (Istimewa)
JawaPos.com - Cargloss Group memperingati 40 tahun perjalanan bisnis melalui perayaan yang digelar di Citeureup, Bogor, pada 22 April 2026. Momen ini tidak hanya menjadi refleksi perjalanan panjang perusahaan, tetapi juga menandai transisi kepemimpinan ke generasi kedua di tengah dinamika industri otomotif nasional.
Perayaan tersebut dihadiri lebih dari 1.000 undangan, termasuk mitra bisnis, distributor, serta komunitas otomotif. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan posisi Cargloss sebagai bagian dari ekosistem industri otomotif di Indonesia.
Berawal dari produksi thinner skala rumahan pada 1975, Cargloss berkembang menjadi perusahaan yang resmi berdiri pada 1985 dan terus memperluas bisnisnya.
Kini, Cargloss memiliki lini usaha yang terintegrasi, mulai dari industri cat otomotif, bahan kimia kendaraan, manufaktur helm, hingga jaringan distribusi dan retail otomotif.
Founder Cargloss, Harry Suherman, menyampaikan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak hanya didorong oleh bisnis, tetapi juga hubungan jangka panjang dengan mitra dan pelanggan.
Momentum 40 tahun ini juga ditandai dengan penyerahan kepemimpinan kepada generasi kedua, yakni Ryan Saputra, Eric Saputra, dan Lorenz Saputra. Regenerasi ini diharapkan mampu memperkuat inovasi serta adaptasi terhadap perkembangan industri otomotif yang semakin kompetitif.
Dalam konteks otomotif, Cargloss juga memiliki peran melalui dukungan terhadap dunia balap nasional, termasuk lewat pengelolaan Arai Indonesia.
Dukungan ini mencakup berbagai cabang motorsport, mulai dari motocross hingga balap internasional, yang menunjukkan kontribusi perusahaan dalam pengembangan ekosistem otomotif.
Selain sebagai momentum refleksi, perayaan ini menjadi titik awal fase baru bagi Cargloss untuk memperkuat inovasi produk, memperluas jaringan distribusi, serta meningkatkan kontribusi terhadap industri otomotif dan manufaktur di Indonesia.
Dengan pengalaman lebih dari empat dekade, Cargloss menempatkan diri sebagai salah satu pelaku industri yang terus beradaptasi dengan perubahan pasar, termasuk tren kendaraan modern dan kebutuhan aftermarket otomotif yang terus berkembang.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya