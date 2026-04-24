Sebulan Dipakai 300 Km, The All-new Kia Carens Jadi Andalan untuk Harian hingga Perjalanan Jauh

The all-new Kia Carens mendapatkan impresi positif setelah digunakan selama sebulan. (Istimewa)
JawaPos.com-Pengalaman penggunaan langsung mulai membentuk persepsi konsumen terhadap The all-new Kia Carens. Tidak hanya soal tampilannya yang berjelas atau fitur-fiturnya yang lengkap, kendaraan dinilai punya performa bagus dan nyaman aat digunakan dalam aktivitas nyata, termasuk perjalanan jarak menengah hingga jauh bersama keluarga.
Seiring unit yang mulai digunakan di berbagai kota, impresi awal dari pengguna pun bermunculan. Menariknya, penilaian kini lebih spesifik, mulai dari kenyamanan kabin, efisiensi, hingga fitur yang benar-benar terasa manfaatnya saat berkendara.
Head of Marketing Kia Sales Indonesia, Rendy Pratama, mengatakan bahwa konsumen kini semakin rasional dalam menilai kendaraan. “Setelah digunakan langsung, mereka mulai berbicara lebih detail. Tidak hanya soal desain, tapi juga kenyamanan, kemudahan saat perjalanan jauh, dan fitur yang relevan dengan kebutuhan harian,” ujarnya.
Salah satu pengguna, Ariyanto (41), asal Depok. Dia mengaku ketertarikannya bermula dari tampilan The all-new Carens yang dinilai futuristik. Ia pertama kali melihatnya melalui YouTube sebelum akhirnya memutuskan mencoba langsung.
“Desainnya langsung menarik perhatian. Terlihat lebih modern dibandingkan model lain di kelasnya,” ujarnya.
Rasa penasaran itu mendorongnya melakukan test drive di dealer Kia Cinere, bahkan hingga dua kali. Pada sesi kedua, ia mengajak seluruh anggota keluarga untuk memastikan kenyamanan dari berbagai sisi.
“Hasilnya positif. Anak-anak langsung suka captain seat, dan secara keseluruhan kabinnya terasa nyaman dan mewah,” tambahnya.
Selain desain dan kenyamanan, faktor purnajual juga jadi pertimbangan penting. Informasi terkait ketersediaan suku cadang dan pengembangan jaringan dealer turut memperkuat keputusannya untuk membeli.
