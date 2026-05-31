19 Tempat Ngopi Andalan Anak Muda di Surabaya, Penuh Kuliner yang Cocok Temani Saat Nongkrong

JawaPos.com - Kota Surabaya menyimpan banyak pilihan tempat ngopi dan nongkrong yang menghadirkan suasana nyaman dengan berbagai konsep yang menarik.

Dari kafe specialty coffee dengan barista berpengalaman hingga ruang terbuka hijau yang sangat asri, kuliner ngopi di Surabaya terus berkembang memenuhi kebutuhan berbagai kalangan.

Setiap tempat ngopi dan nongkrong di Surabaya memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kafe 24 jam berkonsep industrial hingga taman kota dengan fasilitas olahraga dan pasar kuliner.

Dilansir dari laman Traveloka dan Gopay pada Minggu (31/5), berikut 19 rekomendasi kuliner tempat ngopi enak di Surabaya.

1. Calibre Coffee Roasters

Berlokasi di Jalan Walikota Mustajab Nomor 67-69, Genteng, dekat Grand City Mall dan Stasiun Gubeng, kafe berkonsep minimalis dan cozy ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00, dengan jam buka lebih panjang hingga 23.00 di akhir pekan.

Menu unggulan berupa Single Origin Coffee dengan cita rasa kaya dan kompleks, serta Espresso dan Flat White yang menjadi favorit banyak pengunjung karena kekuatan rasa dan teksturnya yang sangat halus.

2. Redback Specialty Coffee

Berlokasi di Graha Golf 2 Show Unit Blok K, Jalan Raya Golf Graha Famili, kafe modern yang buka setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 22.00 ini menjadi pilihan sangat fleksibel untuk berbagai waktu kunjungan.