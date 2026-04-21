6 Penyebab Rem Mobil Ngempos yang Sering Diabaikan, Bisa Berujung Fatal

JawaPos.com - Rem yang terasa lembek atau “ngempos” bukan sekadar gangguan kecil, melainkan sinyal serius bahwa ada masalah pada sistem pengereman. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa meningkatkan risiko kecelakaan, baik bagi kamu maupun pengguna jalan lainnya.

Padahal, gejala kerusakan rem biasanya sudah muncul sejak awal. Mulai dari pedal yang bergetar, arah mobil yang terasa tidak stabil saat mengerem, hingga pedal yang semakin dalam saat diinjak. Sayangnya, banyak pengemudi mengabaikan tanda-tanda ini karena dianggap sepele atau hanya terjadi sesekali.

Berikut beberapa penyebab rem mobil ngempos yang perlu kamu pahami, sekaligus cara sederhana untuk mengatasinya seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Efek Sistem ABS (Anti-lock Braking System)

Pada mobil modern, sistem ABS berfungsi mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Saat sistem ini aktif, kamu mungkin akan merasakan pedal rem seperti berdenyut atau sedikit ngempos. Ini sebenarnya normal, terutama ketika mobil belum bergerak atau saat pengereman keras.

Namun, kalau pedal tetap terasa amblas saat mobil melaju normal, maka penyebabnya bukan dari ABS. Kondisi ini perlu segera diperiksa karena bisa jadi ada masalah lain pada sistem rem.

2. Udara Masuk ke Sistem Rem (Masuk Angin)

Sistem pengereman bekerja dengan tekanan hidrolik dari minyak rem. Jika ada udara yang masuk ke dalam saluran, tekanan tersebut jadi tidak maksimal karena udara mudah terkompresi.

Akibatnya, pedal rem terasa lebih dalam dan tidak pakem. Untuk mengatasinya, kamu bisa melakukan proses bleeding guna mengeluarkan udara dari sistem. Jangan lupa memastikan volume minyak rem tetap cukup setelah proses ini.

3. Master Rem Bermasalah

Master rem berfungsi mengubah tekanan dari pedal menjadi tekanan hidrolik. Jika komponen ini rusak, tekanan yang dihasilkan akan berkurang dan membuat rem terasa ngempos.