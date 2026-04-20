Ubah Strategi di Tengah Tren EV Penjualan Kia Tembus 779 Ribu Unit

JawaPos.com - Kia Corporation mengawali 2026 dengan pencapaian yang mencerminkan kestabilan kinerja di tengah perubahan besar dalam industri otomotif global.

Selama periode Januari hingga Maret, Kia membukukan penjualan global sebanyak 779.169 unit, menjadikannya sebagai capaian kuartal pertama tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Angka ini tumbuh 0,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hasil tersebut diraih di tengah kondisi pasar yang semakin dinamis, di mana pertumbuhan tidak lagi hanya ditentukan oleh peningkatan volume penjualan, tetapi juga oleh kemampuan merek dalam mempertahankan relevansi produk di berbagai segmen dan wilayah.

Dalam situasi ini, performa Kia menunjukkan bahwa portofolio produknya masih mendapat respons positif dari konsumen, bahkan ketika tren mulai bergeser ke arah teknologi yang lebih terintegrasi serta efisiensi yang lebih tinggi.

“Perkembangan yang kami lihat secara global mencerminkan perubahan ekspektasi konsumen yang semakin dinamis, termasuk di Indonesia. Kia secara konsisten membangun arah yang tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada bagaimana teknologi, desain, dan pengalaman eksklusif dapat hadir secara relevan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Rendy Pratama, Head of Marketing Kia Sales Indonesia dalam keterangannya, Senin (20/4).

Secara global, performa Kia pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Kontribusi terbesar berasal dari pasar internasional di luar Korea yang mencatatkan penjualan 228.978 unit pada Maret.

Sementara itu, pasar domestik Korea juga mengalami peningkatan menjadi 56.404 unit, naik 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di kawasan Eropa, Kia bahkan mencatatkan rekor penjualan bulanan baru dengan total 58.750 unit kendaraan terjual.

Di pasar Korea, model Sorento menjadi pemimpin penjualan kendaraan penumpang dengan 10.870 unit, disusul oleh Sportage sebanyak 5.540 unit dan Carnival dengan 5.407 unit. Secara keseluruhan, segmen SUV masih menjadi tulang punggung penjualan global Kia.

Sepanjang Maret, Sportage mencatatkan penjualan 48.885 unit, diikuti Seltos dengan 31.761 unit dan Sorento dengan 21.285 unit. Hal ini menegaskan bahwa SUV tetap menjadi pilihan utama konsumen di berbagai pasar.