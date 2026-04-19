Bodi Mobil Bisa Ganti Warna? Teknologi Baru Porsche Bikin Penasaran

JawaPos.com - Porsche tengah mengembangkan teknologi baru yang memungkinkan warna bodi mobil berubah secara elektronik. Inovasi ini terungkap melalui dokumen paten yang baru didaftarkan.
Teknologi tersebut menggunakan lapisan khusus yang dapat bereaksi terhadap aliran listrik. Ketika diaktifkan, tampilan permukaan mobil bisa berubah—baik dari sisi warna maupun pola visual.
Selama ini, konsep serupa sudah digunakan pada kaca mobil pintar yang bisa berubah dari bening menjadi gelap. Namun, Porsche mencoba membawa teknologi itu ke level berbeda dengan menerapkannya langsung pada bodi kendaraan.
Dengan sistem ini, pemilik mobil tidak perlu lagi melakukan ubahan permanen pada tampilan. Misalnya, aksen seperti garis balap dapat dimunculkan atau dihilangkan sesuai keinginan, bahkan bisa menyesuaikan dengan mode berkendara.
Menariknya, fungsi teknologi ini tidak hanya soal tampilan. Bodi mobil juga bisa dimanfaatkan sebagai media informasi.
Salah satunya untuk menunjukkan kondisi baterai pada mobil listrik melalui perubahan warna, sehingga mudah dilihat tanpa harus membuka aplikasi atau masuk ke kabin.
Selain itu, di dunia balap, fitur ini berpotensi membantu identifikasi kendaraan dengan cepat, terutama jika model yang digunakan serupa.
Meski masih sebatas paten, langkah ini memberi gambaran bagaimana mobil masa depan tidak hanya canggih di dalam, tetapi juga semakin interaktif dari sisi tampilan luar.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT