Bodi Mobil Bisa Ganti Warna? Teknologi Baru Porsche Bikin Penasaran

JawaPos.com - Porsche tengah mengembangkan teknologi baru yang memungkinkan warna bodi mobil berubah secara elektronik. Inovasi ini terungkap melalui dokumen paten yang baru didaftarkan.

Teknologi tersebut menggunakan lapisan khusus yang dapat bereaksi terhadap aliran listrik. Ketika diaktifkan, tampilan permukaan mobil bisa berubah—baik dari sisi warna maupun pola visual.

Selama ini, konsep serupa sudah digunakan pada kaca mobil pintar yang bisa berubah dari bening menjadi gelap. Namun, Porsche mencoba membawa teknologi itu ke level berbeda dengan menerapkannya langsung pada bodi kendaraan.

Dengan sistem ini, pemilik mobil tidak perlu lagi melakukan ubahan permanen pada tampilan. Misalnya, aksen seperti garis balap dapat dimunculkan atau dihilangkan sesuai keinginan, bahkan bisa menyesuaikan dengan mode berkendara.

Menariknya, fungsi teknologi ini tidak hanya soal tampilan. Bodi mobil juga bisa dimanfaatkan sebagai media informasi.

Salah satunya untuk menunjukkan kondisi baterai pada mobil listrik melalui perubahan warna, sehingga mudah dilihat tanpa harus membuka aplikasi atau masuk ke kabin.

Selain itu, di dunia balap, fitur ini berpotensi membantu identifikasi kendaraan dengan cepat, terutama jika model yang digunakan serupa.