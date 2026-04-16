Jadwal Samsat Keliling 16 April 2026 Kawasan Jadetabek

Bus layanan Samsat keliling. (dok.Korlantas Polri)
JawaPos.com - Kehadiran Samsat Keliling untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan dan pengesahan STNK tanpa harus datang ke kantor. Agar proses administrasi kendaraan menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien.
Menyangkut hal ini Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Kamis, untuk memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).
Mengutip informasi dari akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, berikut wilayah Samsat Keliling yang siap melayani masyarakat di kawasan Jadetabek
1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;
2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB;
3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;
4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00-15.00 WIB dan gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB;
5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;
6. Kota Tangerang di Pangkalan Busway Foodmosphere dan Alun-Alun Cibodas pukul 09.00-13.00 WIB;
7. Ciledug di Giant Poris Gaga Indah Kota Tangerang danKompleks Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00-14.00 WIB;
