Motor Listrik Tetap Tumbuh Tanpa Subsidi, Ini Jurus Jitu Produsen

JawaPos.com - Meskipun tanpa ada subsidi dari pemerintah, pertumbuhan penjualan motor listrik di Tanah Air merangkak naik. Tak sedikit berbagai merek muncul memberikan produk dengan fitur yang dibutuhkan masyarakat.

Agen Pemegang Merek menjalankan strategi dengan berbagai strategi untuk menarik konsumen tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Hal ini juga dilakukan jenama sepeda motor listrik United E-Motor dengan menggandeng PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI).

Keduanya menjalin kerja sama menghadirkan solusi perlindungan yang relevan bagi pengemudi ojek online yang menggunakan motor listrik United.

Kolaborasi ini dirancang untuk memberikan rasa aman, ketenangan, dan nilai tambah bagi para pengguna kendaraan listrik yang mengandalkan kendaraan mereka sebagai bagian penting dari aktivitas dan penghasilan sehari-hari.

Melalui kerja sama ini, perlindungan yang dihadirkan tidak hanya berfokus pada kendaraan, tetapi juga pada pengemudi serta barang bawaan yang dibawa saat bekerja.

Dengan demikian, manfaat perlindungan dalam program ini hadir secara lebih menyeluruh, mencakup tiga aspek utama yang dekat dengan kebutuhan pengemudi ojol, yaitu perlindungan bagi driver, perlindungan bagi motor listrik yang digunakan, serta perlindungan bagi belongings atau barang yang dibawa dalam perjalanan.

Perlindungan untuk kendaraan diberikan melalui skema Total Loss Only (TLO) untuk motor listrik United, yang ditujukan untuk memberikan rasa tenang atas risiko kehilangan total pada unit kendaraan sesuai syarat dan ketentuan polis yang berlaku.

Sementara itu, dari sisi pengemudi, perlindungan Personal Accident (PA) dihadirkan untuk membantu memberikan perlindungan diri saat menjalankan aktivitas berkendara.

Selain itu, program ini juga memberikan manfaat atas barang pribadi maupun barang bawaan yang dibawa pengemudi dalam perjalanan, sehingga perlindungan yang tersedia menjadi lebih relevan dengan realitas kerja di lapangan.