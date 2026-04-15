Bedah Teknis Armada Listrik Pemkot Surabaya: Hitung-Hitungan Biaya, Spesifikasi, dan Tantangan Nyata

Pemkot Surabaya melelang puluhan armada lama dan menargetkan peralihan ke kendaraan listrik mulai Mei 2026 demi efisiensi energi. (Antara/Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com-Transisi kendaraan dinas dari BBM ke listrik yang digagas Pemkot Surabaya kini masuk fase konkret. Wali Kota Eri Cahyadi menargetkan peralihan penuh armada operasional dimulai Mei 2026, seiring percepatan kebijakan efisiensi energi di lingkungan birokrasi.
“Adanya kebijakan ini, Pemkot Surabaya juga menerapkan opsi work from home (WFH) dan mengimbau aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum atau kendaraan listrik,” ujar Eri.
Langkah awal dilakukan dengan melepas kendaraan lama. Pemkot melelang unit operasional yang telah berusia lebih dari tujuh tahun pada pekan kedua April 2026. Tidak tanggung-tanggung, tambahan sekitar 80 unit, baik sepeda motor maupun mobil dinas, ikut masuk daftar lelang.
“Hari ini juga punya komitmen, 80 kendaraan juga kita lelang. Yaitu untuk kendaraan sepeda motor dan mobil yang belum dilelang,” katanya.
Seluruh kendaraan tersebut nantinya digantikan armada berbasis listrik. Targetnya jelas: menekan konsumsi BBM sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan.
Konsumsi Energi: Selisih Nyata di Lapangan
Dari sudut pandang teknis otomotif, alasan utama peralihan ini ada di efisiensi energi.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja