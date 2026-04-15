Bedah Teknis Armada Listrik Pemkot Surabaya: Hitung-Hitungan Biaya, Spesifikasi, dan Tantangan Nyata

JawaPos.com-Transisi kendaraan dinas dari BBM ke listrik yang digagas Pemkot Surabaya kini masuk fase konkret. Wali Kota Eri Cahyadi menargetkan peralihan penuh armada operasional dimulai Mei 2026, seiring percepatan kebijakan efisiensi energi di lingkungan birokrasi.

“Adanya kebijakan ini, Pemkot Surabaya juga menerapkan opsi work from home (WFH) dan mengimbau aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum atau kendaraan listrik,” ujar Eri.

Langkah awal dilakukan dengan melepas kendaraan lama. Pemkot melelang unit operasional yang telah berusia lebih dari tujuh tahun pada pekan kedua April 2026. Tidak tanggung-tanggung, tambahan sekitar 80 unit, baik sepeda motor maupun mobil dinas, ikut masuk daftar lelang.

“Hari ini juga punya komitmen, 80 kendaraan juga kita lelang. Yaitu untuk kendaraan sepeda motor dan mobil yang belum dilelang,” katanya.

Seluruh kendaraan tersebut nantinya digantikan armada berbasis listrik. Targetnya jelas: menekan konsumsi BBM sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan perkotaan.

Konsumsi Energi: Selisih Nyata di Lapangan