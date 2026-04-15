Penjualan Sepeda Motor di Q1 2026 Melemah, Dinilai Sebagai Siklus Tahunan

Motor dual-purpose adventure beustan QJMotor yang baru diluncurkan. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Penjualan sepeda motor di Indonesia menunjukkan penurunan selama kuartal I-2026. Penurunan ini tampak dari data distribusi yang dirilis oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), yang mencatat perlambatan dibandingkan baik bulan sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun lalu.
Salah satu penyebab utama penurunan ini adalah faktor musiman, terutama berkurangnya hari kerja selama libur Lebaran. Ketua Bidang Komersial AISI, Sigit Kumala, menjelaskan bahwa penyebab utama perlambatan lebih berkaitan dengan waktu operasional yang lebih singkat, bukan karena melemahnya daya beli masyarakat.
Penjualan Menurun Signifikan
Menurut data AISI, pada Maret 2026 penjualan sepeda motor tercatat sebanyak 448.974 unit, turun sebesar 22,37% dari Februari yang mencapai 578.354 unit. Secara kumulatif, penjualan sepanjang kuartal I-2026 mencapai 1.614.091 unit atau sekitar 25% dari target tahunan yang dipatok pada kisaran 6,4–6,7 juta unit.
Namun, angka ini masih lebih rendah sekitar 4,11% dibandingkan kuartal I-2025 dengan total 1.683.262 unit.
Faktor-Faktor Penurunan Penjualan Motor
Di luar libur Lebaran, beberapa faktor lain turut memengaruhi tren ini:
Meski demikian, isu kenaikan harga BBM akibat ketegangan global dinilai tidak memiliki dampak langsung terhadap penjualan motor karena kendaraan roda dua terkenal hemat konsumsi bahan bakar.
Penurunan penjualan ini memberikan beberapa implikasi bagi sektor industri roda dua:
Data menunjukkan ekspor CBU turun menjadi 48.970 unit dari sebelumnya 57.688 unit, sementara ekspor CKD dan suku cadang juga mengalami penurunan yang signifikan.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja