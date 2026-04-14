Motor 125 CC dari QJMotor Siap Bersaing dengan Trail dan Supermoto Jepang

JawaPos.com - QJMotor meluncurkan dua tipe motor baru untuk kelas 125cc. Yaitu, COV 125 S dan COV 125 X. Keduanya dapat mendefenisikan ulang untuk sepeda motor "penggaruk tanah" dan versi supermoto.

Kedua motor ini dibekali dengan mesin 125cc empat katup berpendingin cairan yang sama. COV 125 S dan COV 125 X mampu menghasilkan tenaga 11kW atau 14,7bhp.

Keduanya juga dilengkapi dengan garpu depan upside-down 43mm yang sama, ABS dual-channel dari Bosch, cakram rem depan tunggal 320mm, dan cakram rem belakang 220mm.

Terlepas dari kesamaan-kesamaan ini, ada alasan di balik sedikit perbedaan nama pada sepeda-sepeda tersebut. COV 125 X adalah varian enduro, sedangkan S adalah versi 'supermoto'.

Artinya dari segi spesifikasi, X memiliki ground clearance 310 mm, tinggi jok 920 mm, dan menggunakan velg depan 21 inci, serta velg belakang 18 inci.

Sedangkan S menggunakan velg 17 inci di kedua ujungnya. Hal ini menghasilkan ground clearance dan tinggi jok yang sedikit lebih rendah, yaitu 860 mm.

COV 125 S dan COV 125 X memiliki ban berbeda. Versi X menggunakan ban dual-purpose CST sedangkan versi S menggunakan ban yang berfokus pada jalan raya, juga dari CST.

Pada kedua model ini pengendara mendapatkan layar LCD yang "memberikan semua informasi penting secara sekilas, serta pencahayaan LED menyeluruh.