Mitsubishi Fuso Suplai 20.600 Canter untuk Proyek Koperasi Merah Putih, Pasokan Reatai Sempat Terganggu

JawaPos.com - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) mengungkapkan keterlibatannya dalam proyek Koperasi Merah Putih, dengan total alokasi sekitar 20.600 unit kendaraan niaga yang akan dipenuhi hingga Desember 2026.

Kontribusi tersebut menjadi bagian dari keikutsertaan Mitsubishi Fuso dalam mendukung kebutuhan kendaraan operasional untuk program tersebut, dengan model yang dipasok difokuskan pada Mitsubishi Fuso Canter.

Dalam keterangannya kepada awak media, Aji Jaya selaku Executive Vice President of Sales and Marketing Divisions PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), menyampaikan bahwa jumlah unit yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai 20.600 unit hingga akhir 2026.

"Kendaraan yang digunakan untuk kebutuhan proyek tersebut disebut berasal dari lini Canter, bukan Fighter, karena menyesuaikan dengan kebutuhan operasional yang diminta," katanya kepada JawaPos.com Kamis (9/4) di Jakarta.

Artinya, proyek ini tidak hanya menjadi kontrak besar bagi Mitsubishi Fuso, tetapi juga memperkuat posisi Canter sebagai salah satu tulang punggung kendaraan niaga ringan di Indonesia.

Aji menegaskan bahwa seluruh produk Canter dan Fighter yang saat ini dipasarkan di Indonesia telah diproduksi secara lokal. Perakitan kendaraan dilakukan di fasilitas produksi Mitsubishi Fuso di Cakung, Jakarta Timur, dengan melibatkan jaringan vendor dan pemasok komponen dalam negeri.

"Kami telah membangun ekosistem industri lokal selama 55 tahun di Indonesia, termasuk melalui aktivitas manufaktur dan rantai pasok domestik," kata Aji.

Dengan basis produksi lokal tersebut, proyek pengadaan kendaraan untuk Koperasi Merah Putih juga dinilai ikut memberi dampak pada aktivitas industri otomotif nasional, termasuk penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan pemasok lokal.