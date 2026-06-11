Pemerintah Klaim Program Koperasi Merah Putih Mampu Serap 1,4 Juta Tenaga Kerja

JawaPos.com - Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diperkirakan mampu menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia apabila target pembangunan 80.000 unit KDKMP tercapai pada 2029.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan KDKMP. Selain itu, penyediaan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau juga jadi fokus utama.

Menurut dia, kehadiran KDKMP membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat. Selain seorang manajer yang direkrut melalui seleksi nasional, setiap unit menampung 17 warga lokal untuk operasional koperasi.

"Setiap gerai KDKMP melibatkan satu manajer yang telah mengikuti rekrutmen nasional, serta 17 pekerja lokal yang seluruhnya diprioritaskan berasal dari desa setempat," ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (10/6).

Ia menjelaskan para pekerja lokal mengisi berbagai posisi. Mulai dari asisten manajer, kasir, pramuniaga, petugas simpan pinjam, petugas gudang, sopir, hingga petugas keamanan.

Menurut Qodari, skema tersebut dirancang agar manfaat ekonomi KDKMP tidak hanya dirasakan melalui aktivitas usaha koperasi. Namun, juga melalui penciptaan lapangan kerja di desa-desa.

"Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk sukses," jelas mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu.

Hingga 8 Juni 2026, sebanyak 1.061 unit telah beroperasi dengan rincian 530 unit di Jawa Timur dan 531 unit di Jawa Tengah. Seluruhnya diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei lalu.