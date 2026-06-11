Menkeu Purbaya Bantah Program Unggulan Prabowo Beri Tekanan ke Fiskal

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional. Purbaya menegaskan bahwa program tersebut dirancang secara fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan anggaran.

"Tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel. Saya kasih ke S&P, yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust. Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya bisa kita lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan," ucap Purbaya akhir pekan lalu, dikutip dari Antara, Kamis (11/6).

Ia menjelaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional, seperti S&P Global tidak mempermasalahkan keberadaan program-program tersebut dari sisi fundamental fiskal. Menurutnya, perhatian yang muncul lebih banyak terkait persepsi dan sentimen pasar.

"Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya. Cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja. Tapi kalau fondasinya, enggak ada masalah," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap mampu menjaga defisit anggaran dalam batas yang aman meskipun berbagai program prioritas terus dijalankan.