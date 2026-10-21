Produsen Mobil Tiongkok Kebut Pabrik di Eropa demi Akali Tarif UE

JawaPos.com - Produsen mobil Tiongkok mempercepat ekspansi manufaktur di Eropa untuk mempertahankan akses pasar di tengah pembatasan impor kendaraan dan tarif tinggi Uni Eropa (UE). BYD, Changan Automobile, Geely, dan Chery mulai mengandalkan pembangunan pabrik, kemitraan lokal, hingga pemanfaatan fasilitas produksi menganggur untuk memperkuat bisnis mereka di kawasan tersebut.



Dilansir dari South China Morning Post (SCMP), Rabu (21/10/2026), Tiongkok dan Brussels mencapai kesepahaman perdagangan pada 9 Oktober yang membuka jalan bagi kuota impor kendaraan hibrida buatan Tiongkok mulai 2027. Komisi Eropa diperkirakan menetapkan kuota awal 350.000 unit per tahun, dengan kenaikan 6 persen setiap tahun selama empat tahun berikutnya. Sementara itu, mobil listrik murni buatan Tiongkok saat ini dikenai tarif 17,8 hingga 45,3 persen.



Analis Morgan Stanley menilai kebijakan tersebut akan mengubah strategi ekspansi produsen Tiongkok. Dalam catatan riset pekan lalu, mereka menyatakan, "Pertumbuhan global bergeser dari mengekspor kendaraan ke Eropa menjadi memproduksinya secara lokal, dari merebut pangsa pasar melalui harga menjadi berorientasi pada margin keuntungan, serta dari satu jalur ekspor menjadi kehadiran di berbagai pasar." Mereka menilai produsen dengan skala usaha, kekuatan keuangan, dan rencana manufaktur Eropa yang matang akan lebih cepat beradaptasi.



Pabrik-pabrik Eropa yang menganggur pun menjadi sasaran potensial. Qian Kang, pemilik pabrik papan sirkuit kendaraan di Provinsi Zhejiang, mengatakan, "Produsen mobil Tiongkok selama ini berhati-hati membangun pabrik sendiri di Eropa karena mengkhawatirkan biaya dan hambatan regulasi. Kini, mereka berupaya membentuk usaha patungan atau menggunakan perusahaan manufaktur lokal untuk memproduksi mobil di Eropa, tempat permintaan terhadap produk mereka meningkat pesat."

Changan menjadi salah satu perusahaan yang telah menyiapkan langkah konkret. Pada 12 Oktober, Presiden Changan Zhao Fei mengatakan perusahaannya menargetkan kapasitas produksi 180.000 kendaraan per tahun di Uni Eropa pada 2028 melalui kemitraan lokal, sebelum meningkat menjadi 300.000 unit pada 2030.

"Rencana produksi lokal kami di Eropa pada dasarnya sudah ditetapkan,"kata Zhao. Dia menambahkan, "Kami sedang aktif berdiskusi dengan mitra dan berharap dapat mengumumkan perinciannya sebelum akhir tahun ini."

BYD juga mempertimbangkan pembangunan pabrik di Prancis dan Spanyol, menurut Wakil Presiden Eksekutif Stella Li kepada Bloomberg pada 12 Oktober. Produsen kendaraan listrik terbesar di dunia itu sebelumnya mengumumkan bahwa pabriknya di Hungaria akan mulai beroperasi pada kuartal IV 2026. Sementara itu, Chery berencana memproduksi mobil bersama mitra Spanyol, Ebro, di bekas pabrik Nissan di Barcelona, dengan pengiriman ditargetkan mulai akhir 2026 atau awal 2027.

Kemitraan serupa ditempuh Stellantis dan Geely. Stellantis, pemegang 21 persen saham Leapmotor, berencana menambah lini produksi kendaraan listrik di pabrik Spanyol yang sebelumnya diperuntukkan bagi mobil Opel berbahan bakar bensin. Pada Juli, Geely juga menandatangani kesepakatan dengan Ford untuk memanfaatkan kapasitas produksi menganggur perusahaan Amerika Serikat itu di Spanyol.

