GWM Perkuat Pasar SUV Hybrid dan Mobil Listrik di Indonesia Timur

JawaPos.com - Produsen otomotif Great Wall Motor (GWM) terus memperluas jaringan dealer di Indonesia. Kali ini, GWM resmi membuka dealer baru di kawasan Latimojong, Makassar, Sulawesi Selatan.

Kehadiran dealer ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pasar kendaraan hybrid, mobil listrik, dan SUV premium di wilayah Indonesia Timur.

Dealer tersebut menjadi jaringan dealer GWM ke-19 di Indonesia sekaligus dealer pertama GWM yang dikelola oleh PT Megahputra Kendari.

Pembukaan dealer baru ini menjadi bagian dari ekspansi GWM untuk memperluas jangkauan pasar di kawasan Indonesia Timur, khususnya Makassar yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan industri otomotif cukup besar.

Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur, Makassar dianggap strategis untuk mendukung distribusi kendaraan GWM di Sulawesi Selatan dan sekitarnya.

CEO Inchcape GWM Indonesia, Bagus Susanto, mengatakan ekspansi jaringan dealer menjadi bagian dari upaya memperkuat akses layanan penjualan dan purna jual kendaraan GWM di Indonesia.

Menurutnya, GWM terus menghadirkan berbagai pilihan kendaraan dengan teknologi berbeda, mulai dari hybrid, mobil listrik penuh, hingga SUV diesel untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam.

Dealer GWM Latimojong hadir dengan konsep layanan 3S yang mencakup sales, service, dan spare parts. Fasilitas ini berdiri di atas lahan seluas 916 meter persegi dengan showroom yang mampu menampilkan beberapa lini kendaraan GWM seperti Tank, Haval, dan ORA.

Selain area showroom, dealer juga dilengkapi workshop servis, customer lounge, service lounge, hingga area konsultasi pelanggan.

GWM juga menghadirkan layanan purna jual seperti customer contact center 24 jam, emergency roadside assistance, hingga layanan pickup dan delivery service untuk mempermudah konsumen melakukan servis kendaraan.

Di dealer ini, konsumen Makassar dapat melihat berbagai model unggulan GWM yang mulai dipasarkan di Indonesia. Beberapa di antaranya seperti Tank 500 dan Tank 300 yang tersedia dalam pilihan hybrid dan diesel, kemudian mobil listrik ORA 03, serta SUV hybrid Haval Jolion Hybrid dan Haval H6 Hybrid.

Kehadiran dealer baru ini menunjukkan persaingan pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia semakin berkembang, termasuk di luar Pulau Jawa.

GWM sendiri menargetkan ekspansi jaringan dealer terus berlanjut sepanjang 2026 dengan sejumlah kota besar lain seperti Yogyakarta dan Palembang menjadi target berikutnya.