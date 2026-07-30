Komdigi Ungkap Disinformasi Menyebar Lebih Cepat dari Kebenaran, Media Arus Utama Tetap Jadi Rujukan

Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Komdigi Molly Prabawaty. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penyebaran disinformasi lebih cepat dibanding berita yang benar di dunia digital. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi dunia media jurnalistik masa kini.
"Bahkan, riset dari MIT menunjukkan bahwa berita bohong memiliki kemungkinan 70 persen lebih besar untuk dibagikan dibandingkan berita yang telah terverifikasi," ujar Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Komdigi Molly Prabawaty dalam acara JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 di Hotel Bidakara, Kamis (30/7).
Penyebaran disinformasi yang cepat ini, kata Molly, membuat banyak masyarakat skeptis dan tak lagi mempercayai informasi dari media yang beredar di media sosial.
Namun begitu, Molly menegaskan bahwa peran media kredibel yang selama ini sudah mapan secara keredaksian tetap menjadi rujukan bagi masyarakat untuk memastikan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
Ia menyebut bahwa tingkat kepercayaan terhadap media arus utama mencapai 71 persen.
"Bahkan, ketika menghadapi krisis, 69 persen masyarakat Indonesia tetap memilih media arus utama sebagai sumber informasi yang paling dipercaya. Data ini menunjukkan bahwa jurnalisme yang profesional, berimbang, dan bertanggung jawab masih menjadi benteng utama dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan
publik," tutur Molly.
Oleh karena itu, dalam helatan acara ini, ia mengajak untuk semua pihak bersama menuju fase berikutnya dari transformasi digital Indonesia, yaitu menghadirkan tidak hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kesejahteraan, serta mewujudkan Indonesia sebagai bangsa digital yang maju, aman, inklusif, dan berdaulat," pungkas Molly.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!