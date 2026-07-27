Toyota Indonesia Pertahankan Kinerja Ekspor CBU di Semester Pertama 2026

JawaPos.com – PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mencatatkan pertumbuhan ekspor kendaraan utuh (Completely Built-Up/CBU) sebesar 10,7 persen pada Semester I 2026. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Toyota Indonesia mengapalkan 145.080 unit kendaraan ke berbagai negara sepanjang Januari–Juni 2026.

Capaian tersebut sekaligus memperkuat posisi Toyota sebagai kontributor terbesar ekspor mobil nasional dengan pangsa mencapai 57,6 persen dari total ekspor CBU Indonesia yang mencapai 251.705 unit. Secara keseluruhan, ekspor otomotif Indonesia tumbuh sekitar 7,7 persen pada periode yang sama.

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto mengatakan konsistensi ekspor merupakan hasil kolaborasi antara industri, pemerintah, dan jaringan pemasok lokal.

"Konsistensi kinerja ekspor tidak terlepas dari hasil kerja keras anak bangsa dan kolaborasi yang melibatkan lebih dari 760 rantai pasok lokal, termasuk Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta dukungan dari Pemerintah Indonesia. Bersama-sama, seluruh elemen tersebut berperan dalam memperkuat daya saing industri otomotif nasional di tengah dinamika geopolitik global," ujar Nandi.

Menurutnya, Toyota terus berupaya memastikan kendaraan produksi Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pasar global yang semakin kompetitif.

Asia Jadi Pasar Ekspor Terbesar Toyota menyebut kawasan Asia masih menjadi tujuan utama ekspor kendaraan buatan Indonesia dengan kontribusi mencapai 57,8 persen dari total pengiriman. Disusul kawasan Amerika sebesar 29,5 persen dan Timur Tengah sebesar 12 persen.

Selain ekspor kendaraan utuh, Toyota Indonesia juga mengekspor berbagai produk otomotif lain, seperti kendaraan dalam bentuk Completely Knocked Down (CKD), komponen kendaraan, mesin utuh, komponen mesin, hingga peralatan produksi (dies).

Sejak memulai kegiatan ekspor pada 1987 hingga Semester I 2026, Toyota Indonesia telah mengekspor sekitar 3,29 juta unit kendaraan ke lebih dari 100 negara di Asia, Amerika Selatan, Afrika, Timur Tengah, Australia, dan Oseania.

Avanza hingga Raize Jadi Andalan Sejumlah model produksi Indonesia masih menjadi kontributor utama ekspor Toyota. Selama Januari–Juni 2026, Toyota Avanza dan Veloz mencatat ekspor sebanyak 32.571 unit.