Komdigi Perkuat Kompetensi AI Guru di Aceh Utara untuk Optimalkan Internet SATRIA Pascabencana

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) memperkuat kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) guna mengoptimalkan penggunaan akses internet Satelit SATRIA di wilayah terdampak bencana.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi agar infrastruktur digital yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pemulihan sektor pendidikan.

Penguatan kompetensi tersebut diwujudkan melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi penerima fasilitas bantuan akses internet Satelit SATRIA dalam rangka pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Baca Juga:KPK Tak Segan Ambil Alih Penanganan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah jika Mandek di Kejagung

Program yang dilaksanakan BAKTI Komdigi bersama Yayasan Cemerlang Indonesiaku (YCIK) ini tidak hanya menghadirkan konektivitas internet, tetapi juga membekali tenaga pendidik dengan keterampilan digital yang relevan dengan perkembangan teknologi.

Kegiatan berlangsung selama 23 hari, mulai 15 Juni hingga 7 Juli 2026, sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan jaringan internet Satelit SATRIA yang telah tersedia di sekolah-sekolah penerima manfaat sehingga dapat mendukung peningkatan mutu pembelajaran.

Sebanyak 49 peserta mengikuti program ini, terdiri atas guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengelola PKBM, hingga unsur pemerintah desa yang berasal dari Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Mereka mewakili berbagai jenjang pendidikan, mulai dari RA, MI, MTs, SMP, SMA, SMK, hingga PKBM, sehingga tercipta kolaborasi lintas lembaga dalam penerapan pembelajaran berbasis digital.

Plt. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Komdigi, Sudarmanto, menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur digital perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara optimal.

"BAKTI meyakini bahwa transformasi digital tidak berhenti pada penyediaan akses internet. Infrastruktur akan memberikan dampak yang optimal apabila didukung oleh SDM yang mampu memanfaatkannya secara produktif. Karena itu, penguatan kompetensi guru menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan manfaat nyata pembangunan digital bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Sudarmanto, perkembangan Artificial Intelligence (AI) memberikan peluang bagi tenaga pendidik untuk menciptakan metode belajar yang lebih inovatif dan efektif tanpa menghilangkan peran utama guru dalam proses pendidikan.