Tanpa Perubahan Berarti, Daihatsu Pede Pasang Target Tinggi Penjualan New Terios

JawaPos.com - Buat Anda yang sedang mencari mobil Low MPV bergaya SUV dengan budget terjangkau, Astra Daihatsu Motor (ADM) baru saja memperkenalkan New Terios. Sudah berusia lebih dari lima tahun hadir di pasaran, Terios 2023 mendapatkan penyegaran berupa facelift dan penambahan fitur-fitur baru.

Secara keseluruhan, mobil ini nggak banyak perubahan jika dibandingkan dengan model terdahulunya sebelum facelift. Pada sisi eksterior, New Terios hadir dengan desain baru yang lebih meliputi bumper, grille, smoke headlamp, dan illuminating lamp yang membuatnya tampak lebih sporty dan adventure.

Dengan penyematan desain aero kit pada bagian bumper depan-belakang, ditambah side stone guard, serta side body molding pada bagian bodi samping yang terdapat khusus pada varian tertinggi (R Custom), membuat New Terios juga tampil lebih sporty.

Sisanya, secara look mobil ini masih sama dengan sebelumnya. Kendati ubahannya minor, Daihatsu pede memasang target lumayan tinggi untuk mobil kembaran Toyota Rush ini.

Marketing and Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation Hendrayadi Lastiyoso mengungkapkan, pihaknya menargetkan penjualan New Terios sebanyak 2.000 unit per bulan.