Infinix Note 30 Akan Jadi Smartphone Pertama yang Terintegrasi dengan ChatGPT

JawaPos.com - Pertumbuhan ChatGPT akhir-akhir ini memicu minat banyak orang pada Artificial Intelligence (AI). Pencinta teknologi di seluruh dunia telah terpikat oleh kecerdasan unik ChatGPT, yang mengingatkan JARVIS dari film Iron Man. ChatGPT berdiri tegak di atas asisten AI seperti Siri dan Google Voice.

Merespons hal tersebut, kini sejumlah pembuat ponsel sedang mempertimbangkan untuk menambahkan ChatGPT sebagai asisten suara untuk produk mereka. Seri Note 30 Transsion Infinix misalnya, smartphone ini akan menyertakan asisten suara canggih berdasarkan ChatGPT.

UI atau User Interface akan dapat memberikan respons dengan mempertimbangkan balasan sebelumnya. Sebelumnya, banyak pengguna yang berhasil memuji versi beta yang dirilis belum lama ini.

Ponsel Infinix hadir dengan XOS, sebuah sistem berbasis Android yang memiliki beberapa fitur unik. Misalnya, ia hadir dengan alat jaringan pintar dan XClone (duplikasi aplikasi). Selain itu, asisten suara Folax di XOS hanya melayani pemilik ponsel Infinix.

Asisten suara untuk Infinix ChatGPT dapat dilihat beraksi di video. Yang terakhir, ada asisten suara baru dengan avatar khusus yang mewakili Folax. Pengguna harus menekan dan menahan tombol mikrofon untuk mulai mengobrol.

Sebagai informasi, Infinix merupakan merek teknologi yang berada di bawah naungan Transsion, perusahaan asal Tiongkok. Transsion hadir dengan banyak fitur modern yang berguna dan memiliki desain yang ramping.

Selain itu, inilah merek yang meluncurkan pengisian cepat kabel 260 Watt pertama di dunia dan pengisian cepat nirkabel 110 Watt. Namun, terlepas dari hasil yang luar biasa ini, perangkat Transsion cenderung memiliki spesifikasi level awal yang lebih tinggi dari pada pesaing Tiongkok mereka.

Transsion adalah perusahaan Tiongkok. Perusahaan induknya, Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd, memiliki banyak merek ponsel, termasuk Tecno itel, dan Infinix. Plus, ada yang lain, seperti Oraimo untuk aksesori digital, Syinix untuk produk rumahan, dan Carlcare untuk dukungan purnajual.

Jadi ini adalah holding multi-merek yang memiliki segalanya untuk menghasilkan inisiatif semacam itu. Menarik untuk menunggu kehadiran ChatGPT terintegrasi pertama yang akan hadir di smartphone Infinix. (*)