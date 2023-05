Performa Wuling Alvez Melahap Jalur Pegunungan, Tangguh, Stabil, dan Tetap Nyaman

JawaPos.com - Mobil SUV kompak makin menanjak popularitasnya. Sejumlah pabrikan mobil telah memproduksi SUV kompak untuk memenuhi permintaan pasar. Salah satunya Wuling yang meluncurkan Alvez yang disematkan sejumlah fitur canggih yang tentunya makin nyaman dan aman dikendarai.

Wuling Alvez tersedia dalam tiga varian yang ditawarkan dengan harga yang terbilang terjangkau, yaitu mulai dari Rp 209 juta. Mobil yang diklaim bermain di segmen SUV kompak ini menunjukkan perpaduan antara desain eksterior stylish, interior modern, dan inovasi teknologi berkendara mobil SUV (Sport Utility Vehicle).

Alvez menggendong mesin bensin berkapasitas 1.485 cc, 4 silinder segaris, DVVT, DOHC. Mampu mengeluarkan tenaga sebesar 105 hp pada putaran 5.800 rpm dan torsi puncak 143 Nm di putaran 4.000—4.600 rpm. Tenaga mesin Alvez disalurkan melalui dua pilihan transmisi, yakni CVT dan manual enam percepatan. Bahkan mesin Wuling Alvez diklaim telah mengantongi standar EURO 4.

Secara keseluruhan, eksterior Wuling Alvez tampil stylish dan modern menonjolkan konsep “Style That Keeps You Moving”. Didukung dual-tone, LED DRL serta adjustable LED di lampu utama, LED di lampu belakang, gril berdesain kotak pixel, serta pelek cutting-edge 16 inci.

Wuling Alvez mempunyai dimensi panjang 4.350 mm, lebar 1.750 mm, tinggi 1.610 mm, dan jarak sumbu roda 2.550 mm. Selain itu, terdapat juga LED DRL (Daytime Running Light) serta adjustable LED sebagai lampu utama. Wuling Alvez punya salah satu fitur unggulan berupa electric sunroof.

Jajaran unit mobil Wuling Alvez yang digunakan dalam rangkaian test drive dari Malang-Solo. (Wuling)

Wuling Alvez dibekali fitur Remote Control App yang memungkinkan pengguna dapat terhubung dengan mobil lewat internet. Pengguna bisa mengakses Alvez dari jarak jauh melalui aplikasi MyWuling+ yang dapat diunduh di smartphone. Berbagai fitur yang ada di dalam Remote Control App seperti Vehicle Remote Control, Bluetooth Key, Geo-Fencing Security, serta Vehicle Positioning.

Selain fitur kenyamanan, Wuling Alvez juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan mumpuni berupa ADAS (Advanced Driver Assistance System) yang sudah ada lebih dulu di beberapa model Wuling lain. Tersedia tiga kategori untuk fitur ini, yaitu Adaptive Cruise, Lane Recognition, dan Safe Distance & Braking Assistance.

Untuk Adaptive Cruise, meliputi Adaptive Cruise Control (ACC), Bend Cruise Assistance (BCA), Traffic Jam Assistance (TJA) with lane-keeping function dan Intelligent Cruise Assistance (ICA) with lane-keeping function. Selain itu, ada Automatic Emergency Braking (AEB), Safe Distance Warning (SDW), Forward Collision Warning (FCW), Collision Mitigation System (CMS), serta Intelligent Hydraulic Braking Assistance (IHBA) yang terdapat dalam kategori Safe Distance & Braking Assistance.

Lantas bagaimana performa Wuling Alvez? JawaPos.com berkesempatan menjajal langsung mobil ini dari Malang menuju Kediri dan kemudian Solo pada Senin (22/5). Jalur yang dilewati beragam yakni jalan nasional, kemudian jalan yang lumayan sempit, dan jalan perkampungan. Selain itu, yang tak kalah menarik adalah melewati jalur pegunungan yang berkelok-kelok dan menanjak yang kemudian melewati jalan menurun.

Duduk sebagai penumpang, JawaPos.com merasakan kenyamanan saat Wuling Alvez melewati jalan nasional. Hal sama juga dirasakan begitu melewati jalan sempit. Wuling Alvez terasa mudah bermanuver karena handling ringan. Saat melewati jalan di jalur pegunungan, Wuling Alvez cukup tangguh dan di posisi penumpang tetap nyaman.