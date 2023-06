Tepis Isu yang Beredar, CEO OpenAI yakin AI Akan Banyak Manfaat

JawaPos.com - Teknologi baru, selain mendatangkan manfaat, sering juga mendisrupsi tatanan kehidupan yang sudah lama mapan. Seperti akhir-akhir ini, kehadiran layanan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) chatbot ChatGPT dikhawatirkan mengganggu dunia pendidikan.

Betapa tidak, dengan teknologi ini murid bisa meminta ChatGPT mengerjakan hampir segala tugas sekolah, terutama yang berbasis teks. Kekhawatiran semacam ini sempat disuarakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek Dikti) Nadiem Makarim.

Dalam acara bertajuk “Conversation with Sam Altman ” di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (14/6) lalu, Nadiem termasuk menjadi sosok yang khawatir bahwa AI akan mendisrupsi beberapa sektor pekerjaan, termasuk menggantikan peranan guru.

Nadiem mengungkapkan, belakangan banyak guru yang khawatir dengan keberadaan ChatGPT. Tak hanya di Indonesia, tapi juga hampir di seluruh penjuru dunia.

Penjelasan Altman diamini Ketua KORIKA Hammam Riza, yang juga hadir dalam kesempatan yang sama, sebagai moderator acara. Hamam mengatakan, tak ada pilihan lain bagi masyarakat selain menghadapi perkembangan Artificial General Intelligence (AGI). Caranya adalah dengan melengkapi diri dengan strategi yang tepat dan terukur.

Hammam juga mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia. Strategi ini diterapkan antara lain dalam pembangunan manusia, penguasaan sains dan teknologi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan yang adil, serta penguatan ketahanan nasional dan tata kelola.

"Dengan AI, proses pembangunan ini bisa terakselerasi signifikan," kata Hammam meyakini potensi dan manfaat AI bagi kehidupan kita saat ini.

Hadir pula dalam acara “Conversation with Sam Altman ” adalah CTO GDP Venture, On Lee. Ia mengungkapkan bahwa GDP Venture sudah lama berinvestasi dalam teknologi AI. Karena itu, On Leemengaku bersemangat, penggunaan AI semakin marak digunakan masyarakat luas.