Bongkar Pasang Kepala untuk Pakem Komunikasi Pemerintah

KOMUNIKASI era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum mendapatkan pola yang pas. Lembaga baru di pemerintahan Prabowo ini sebetulnya peninggalan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di ujung masa pemerintahannya. Kala itu masih bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO)

Sewaktu Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden pada 2024 nomenklatur Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO berubah menjadi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI).

Uniknya, semenjak Kabinet Merah Putih dibentuk Prabowo bersama Gibran atau hingga dua tahun pemerintahan presiden kedelapan itu, sudah empat orang kepala yang memimpin badan tersebut.

Mulai dari Hasan Nasbi berlanjut ke Angga Raka Prabowo. Namun, dinamika komunikasi pemerintah tetap mengalami pasang surut. Program strategis pemerintah belum mampu dikomunikasikan dengan baik kepada publik.

Hal ini menunjukkan presiden yang dikenal dengan sebutan 08 itu tidak puas dan mempercayakan tugas anak ideologisnya itu kepada pakar komunikasi dan survei pemerintahan, yakni M Qodari.

M Qodari merupakan pendiri Indo Barometer. Semenjak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi) selama kerap tampil sebagai sosok yang membahas persepsi publik terhadap kebijakan publik dan isu-isu pemerintahan. Tidak jarang juga melakukan pemetaan (mapping) seperti apa kekuatan politik, kontestasi politik setiap hajatan lima tahunan. Mulai dari 2009, 2014, 2019, hingga 2024.

Pada akhirnya petualangan pemotretan Qodari terhadap dinamika politik di dalam negeri berujung masuk ke dalam kekuasaan. Dia pun didaulat Prabowo menjadi kepala Bakom menggantikan Angga Raka Prabowo pada 27 April 2026.

Tugas Qodari sepertinya tidak maksimal dalam mengatur ritme komunikasi pemerintah. Lima bulan kepemimpinan di Bakom sehingga harus digeser menjadi sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada 2 Oktober 2026.