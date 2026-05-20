Hantavirus Bukan Ancaman Pandemi Baru, Wabah Kepanikan Digital Justru Lebih Berbahaya

Oleh: Prima Trisna Aji, Dosen Spesialis Medikal Bedah Universitas Muhammadiyah Semarang

BEBERAPA waktu belakangan, media sosial kembali dipenuhi ketakutan. Kata “Hantavirus” mendadak viral setelah muncul berbagai video pendek dengan narasi menyeramkan: virus mematikan dari tikus, ancaman pandemi baru, hingga isu kematian mendadak akibat paparan lingkungan kotor. Dalam hitungan jam, jutaan orang membagikan video tersebut tanpa benar-benar memahami apa itu Hantavirus.

Panik Hantavirus Menyebar. Sebagian masyarakat mulai takut membersihkan gudang rumah, khawatir menyentuh kardus lama, bahkan ada yang mengaitkan semua gejala demam dengan Hantavirus. Fenomena ini menunjukkan satu kenyataan pahit di era digital: ketakutan kini bergerak jauh lebih cepat daripada edukasi kesehatan.

Padahal, dunia medis sebenarnya telah lama mengenal Hantavirus. Virus ini ditularkan melalui paparan urine, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penyakit ini memang berbahaya, terutama bila terlambat ditangani, namun bukan berarti setiap keberadaan tikus otomatis menjadi ancaman pandemi global seperti yang digambarkan media sosial.

Masalah terbesar kita hari ini bukan hanya virus, melainkan cara masyarakat menerima informasi kesehatan.

Kita hidup di zaman ketika satu video TikTok berdurasi 30 detik bisa mengalahkan penjelasan ilmiah berlembar-lembar dari tenaga medis. Semakin dramatis narasinya, semakin besar peluangnya menjadi viral. Akibatnya, publik lebih mudah percaya pada rasa takut daripada data.

Mengingatkan Pada Banyak Tragedi Sebelumnya. Pada 1993 di wilayah Four Corners, Amerika Serikat, dunia sempat dikejutkan oleh kematian misterius sejumlah anak muda sehat secara mendadak. Mereka mengalami sesak napas berat dan meninggal hanya dalam waktu singkat. Setelah diteliti, penyebabnya adalah Hantavirus yang berasal dari paparan kotoran tikus deer mice di lingkungan tempat tinggal mereka. Saat itu masyarakat panik. Banyak orang takut keluar rumah, takut berkemah, bahkan takut tinggal di pedesaan.

Namun yang menarik, para ahli kesehatan tidak memilih menyebarkan ketakutan. Mereka fokus pada edukasi publik. Pemerintah setempat mengajarkan cara membersihkan rumah yang benar, penggunaan masker saat membersihkan area tertutup, serta pengendalian populasi tikus secara sehat. Hasilnya, kepanikan perlahan menurun dan masyarakat mulai memahami bahwa kewaspadaan jauh lebih penting daripada ketakutan berlebihan.

Kisah lain terjadi di Argentina pada 2018 ketika wabah Hantavirus menyebabkan sejumlah kematian dan memicu kepanikan massal. Banyak warga takut beraktivitas di luar rumah. Sekolah-sekolah ditutup sementara dan media sosial dipenuhi rumor yang tidak jelas sumbernya. Bahkan muncul kabar palsu bahwa virus dapat menular hanya lewat tatapan atau udara terbuka di perkotaan. Akibat banjir hoaks, masyarakat justru mengalami kecemasan sosial yang lebih luas dibanding penyebaran virus itu sendiri.