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Penulis: Muhammad Ridwan
Minggu, 8 November 2026 | 18.13 WIB

Organisasi Buruh Deklarasi Dukung Prabowo hingga 2029, Bakal Bergerak Jika Ada Kerusuhan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (baju oranye). (Dok Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com) - Image

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (baju oranye). (Dok Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam berbagai konfederasi dan serikat pekerja menggelar deklarasi bertajuk 'Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto'. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).

Deklarasi itu melibatkan sejumlah elemen pekerja. Mulai dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), hingga Partai Buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan deklarasi tersebut merupakan bentuk seruan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga persatuan nasional di tengah berbagai dinamika politik dan situasi yang berkembang belakangan ini. Menurutnya, pesan menjaga persatuan tidak hanya ditujukan kepada kalangan pekerja, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Tujuan daripada aksi deklarasi hari ini adalah ingin menyerukan, ingin memberitahu, ingin menyampaikan kepada kaum buruh di seluruh Indonesia, kelas pekerja lainnya, dan rakyat Indonesia bahwa menjaga persatuan adalah sesuatu yang harus kita kerjakan di hari-hari ini dan hari-hari ke depan," kata Said Iqbal.

Dia menilai Prabowo merupakan presiden yang mendapatkan mandat rakyat melalui proses pemilihan umum yang sah dan sesuai konstitusi. Oleh karena itu, keberlangsungan kepemimpinan nasional harus tetap menghormati mekanisme demokrasi yang telah diatur dalam konstitusi.

"Menjaga Presiden Prabowo Subianto yang telah terpilih secara sah dan konstitusional adalah tanggung jawab bersama, termasuk kaum buruh dan juga Partai Buruh. Presiden Prabowo terpilih secara konstitusional. Bangsa ini telah memilih jalan untuk berdemokrasi," tegas Said.

Said menyatakan demokrasi tidak boleh dijalankan di luar koridor hukum dan konstitusi. Menurut dia, pergantian kepemimpinan nasional harus melalui pemilihan umum, sementara setiap persoalan yang muncul sebelum momentum tersebut perlu diselesaikan menggunakan jalur konstitusional.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi palsu, fitnah, maupun provokasi yang berpotensi memicu perpecahan. Menurutnya, persatuan nasional harus menjadi perhatian bersama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.

"Buruh menyerukan, hindari kekerasan, hindari fitnah, dan hindari sesuatu yang mengadu domba bangsa ini. Bangsa Indonesia harus kuat menghadapi persaingan dengan asing. Bangsa Indonesia harus kuat menjaga persatuan," ucap Said.

Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh itu memaparkan, salah satu substansi deklarasi buruh adalah mengajak seluruh masyarakat menghormati perbedaan sekaligus menjaga keutuhan bangsa. Selain itu, pekerja juga mendorong pelaksanaan demokrasi yang konstitusional dan berkeadilan.

Editor: Diar Candra
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