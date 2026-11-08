Kabareskrim Bantah Kabar Penangkapan Menteri dan Eks Kapolri Terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin (tengah) dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. (Dok Syahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com – Isu seputar penyadapan kepada Presiden Prabowo makin meluas dan menyasar banyak nama yang terlibat. Bahkan di media sosial dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis, diperiksa terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap orang nomor satu di Indonesia saat ini. Informasi tersebut menjadi perbincangan warganet setelah tersebar melalui sejumlah unggahan.
Salah satunya muncul melalui akun Instagram @kritikkerass. Akun tersebut mengunggah narasi yang menyebut adanya seorang menteri berinisial TK yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan dan bakal ditahan.
“INFONYA ADA MENTERI YANG DITAHAN MALAM INI KARNA TERLIBAT PENYADAPAN PRABOWO INISIAL TK,” tulis keterangan dalam akun tersebut.
Menanggapi kabar yang beredar, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin membantah adanya pemeriksaan terhadap kedua mantan Kapolri tersebut. Ia menegaskan, informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial itu tidak benar.
“Infonya tidak benar,” kata Asep Safrudin kepada wartawan pada Minggu (8/11).
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