Resmi! Pemerintah Buka Seleksi CPNS Mulai November 2026

JawaPos.com - Pemerintah memastikan akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026.

Proses penerimaan aparatur sipil negara (ASN) tersebut direncanakan mulai memasuki tahap pendaftaran pada November ini.

Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).

“Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Rencana bulan November ini akan sudah dilakukan proses pendaftaran,” kata Prasetyo.

Dia menjelaskan, pembukaan seleksi CPNS diperlukan untuk menjaga ketersediaan dan keseimbangan jumlah pegawai di lingkungan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu pertimbangannya adalah adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun setiap tahun.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan pengisian formasi agar kebutuhan sumber daya manusia di berbagai instansi tetap terpenuhi.

Selain menggantikan pegawai yang memasuki masa purnatugas, rekrutmen CPNS juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Menurut Prasetyo, sejumlah agenda strategis membutuhkan dukungan aparatur yang memadai agar implementasinya berjalan optimal.

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