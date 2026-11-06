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Penulis: Antara
Jumat, 6 November 2026 | 19.01 WIB

Kemendagri Minta Camat Kawal Program Prioritas Nasional

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali. (Istimewa) - Image

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta camat di seluruh Indonesia bekerja keras untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo berjalan hingga tingkat masyarakat.

"Kami berharap bukan saja ekstra keras, tetapi super keras," kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA  saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Camat dalam rangka "Mendukung Program Prioritas Presiden", dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kemendagri, lanjutnya, meminta camat di daerah bencana diminta tetap mengawal pelaksanaan program pemerintah di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Safrizal mengatakan aparat kewilayahan harus memperkuat koordinasi, pendataan hingga identifikasi persoalan agar program prioritas Presiden terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Rapat koordinasi tersebut diikuti 378 camat secara langsung dan sekira 7.000-an camat lain yang hadir secara daring. Pertemuan itu digelar untuk memperkuat kapasitas camat dalam mendukung program prioritas nasional.

Sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi program jaminan rumah, makan bergizi gratis (MBG), penanganan inflasi, ketahanan pangan hingga pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC).

Menurut Safrizal, program-program tersebut membutuhkan dukungan aparat kewilayahan karena pelaksanaannya langsung menyentuh masyarakat. Camat memiliki posisi strategis dalam memastikan program pemerintah pusat dapat berjalan hingga tingkat kecamatan, desa dan kelurahan.

"Itu penting sekali untuk aparat kewilayahan di tingkat kecamatan dan desa mengerti betul mengenai program prioritas Presiden ini dan kemudian memberikan support, fasilitasi, koordinasi serta identifikasi agar pelaksanaan program prioritas Presiden ini bisa terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang ditentukan," ujarnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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