Prabowo dan Mualem Bahas Dana Otsus hingga Bendera Aceh di Istana

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11). (ANTARA/Instagram @muzakirmanaf1964)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11).
Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah agenda strategis terkait pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan di Aceh.
Mualem mengatakan pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi.
"Dalam pertemuan tersebut kami membahas sejumlah agenda penting Aceh, meliputi keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), penyelesaian dan kepastian hukum mengenai Bendera Aceh, dan penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang," ujarnya sebagaimana unggahan Instagram Muzakirmanaf1964.
Mualem menyebut pertemuan ini juga membahas tindak lanjut surat kepresidenan tahun 2017 terkait PT Patriot Nusantara Aceh (PATNA), atau badan usaha konsorsium yang dibentuk untuk mengelola dan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe di Aceh.
Selain itu, dibahas pula percepatan tindak lanjut keputusan terkait Blok Rantau, hingga usulan pembentukan dana abadi bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Ia mengatakan Presiden Prabowo menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
"Alhamdulillah, Bapak Presiden menyambut baik dan memberikan respons positif terhadap berbagai usulan yang kami sampaikan," katanya.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi langkah positif dalam mendorong penyelesaian berbagai agenda strategis sekaligus mendukung kemajuan Aceh ke depan. (*)
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