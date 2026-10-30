Kemlu Cek Informasi WNI Diduga Tewas usai Gabung Dinas Militer di Rusia

JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendalami informasi tewasnya seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dalam dinas militer di Rusia. Untuk memastikannya, Kemlu mengerahkan petugas di KBRI Moskow.

”Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencermati informasi yang beredar tentang seorang WNI yang disebut meninggal dalam dinas militer di Rusia,” kata Juru Bicara (Jubir) Kemlu Yvonne Mewengkang saat dikonfirmasi pada Jumat (30/10).

Untuk memastikan informasi yang sudah beredar luas, khususnya di media sosial (medsos) itu, Kemlu mengedepankan prinsip pelindungan data pribadi.

Karena itu, Yvonne mengimbau semua pihak tidak berspekulasi terkait informasi tersebut.

Saat ini, Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik kepada Pemerintah Federasi Rusia.

Permintaan tersebut tidak hanya soal kebenaran informasi tewasnya WNI di dinas militer Rusia.

Indonesia juga meminta Rusia mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak lagi direkrut dalam dinas militer maupun formasi lainnya terkait militer melalui jalur apa pun.

”Termasuk praktik yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO,” tegasnya.

Yvonne menyebut, Pemerintah Indonesia juga sudah meminta supaya Rusia mengecualikan WNI dari perekrutan militer Rusia melalui jalur apa pun.