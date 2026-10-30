Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Syahrul Yunizar
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.04 WIB

Kemlu Cek Informasi WNI Diduga Tewas usai Gabung Dinas Militer di Rusia

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom/am) - Image

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom/am)

JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendalami informasi tewasnya seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dalam dinas militer di Rusia. Untuk memastikannya, Kemlu mengerahkan petugas di KBRI Moskow. 

”Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencermati informasi yang beredar tentang seorang WNI yang disebut meninggal dalam dinas militer di Rusia,” kata Juru Bicara (Jubir) Kemlu Yvonne Mewengkang saat dikonfirmasi pada Jumat (30/10). 

Untuk memastikan informasi yang sudah beredar luas, khususnya di media sosial (medsos) itu, Kemlu mengedepankan prinsip pelindungan data pribadi.

Karena itu, Yvonne mengimbau semua pihak tidak berspekulasi terkait informasi tersebut.

Saat ini, Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik kepada Pemerintah Federasi Rusia.

Permintaan tersebut tidak hanya soal kebenaran informasi tewasnya WNI di dinas militer Rusia.

Indonesia juga meminta Rusia mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak lagi direkrut dalam dinas militer maupun formasi lainnya terkait militer melalui jalur apa pun.

”Termasuk praktik yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO,” tegasnya.

Yvonne menyebut, Pemerintah Indonesia juga sudah meminta supaya Rusia mengecualikan WNI dari perekrutan militer Rusia melalui jalur apa pun. 

Indonesia meminta peraturan tersebut diterapkan segera dan dilakukan secara efektif.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pesawat Kargo Ethiopian Airlines Ditolak Mendarat di Israel Gegara Pilotnya WNI - Image
Internasional

Pesawat Kargo Ethiopian Airlines Ditolak Mendarat di Israel Gegara Pilotnya WNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02.11 WIB

Pasca serangan Rudal Houthi ke Riyadh, Komisi I DPR Minta KBRI Siaga Lindungi WNI di Arab Saudi  - Image
Internasional

Pasca serangan Rudal Houthi ke Riyadh, Komisi I DPR Minta KBRI Siaga Lindungi WNI di Arab Saudi 

Senin, 12 Oktober 2026 | 23.51 WIB

Kemenhaj Imbau WNI dan Jemaah Umrah di Arab Saudi Tingkatkan Kewaspadan - Image
Haji

Kemenhaj Imbau WNI dan Jemaah Umrah di Arab Saudi Tingkatkan Kewaspadan

Senin, 12 Oktober 2026 | 19.08 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore