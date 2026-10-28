Polisi dan TNI Kompak Hadang Mahasiswa saat Hendak Demo di Bundaran HI

TNI-Polri pasang barikade berlapis di M.H. Thamrin untuk hadang ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil menuju Bundaran HI, Rabu (28/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Aparat gabungan kepolisian dan TNI kompak membangun barikade pengamanan berlapis di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).
Langkah ini dilakukan untuk mencegah ribuan massa aksi dari BEM UI, aliansi mahasiswa, dan masyarakat sipil menembus kawasan Bundaran HI.
Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi, hingga pukul 17.45 WIB, gelombang massa masih bertahan di sekitar gedung UOB sambil berupaya mendesak barisan petugas demi mencapai titik akhir aksi.
Situasi di lokasi sempat diwarnai ketegangan tatkala aksi saling dorong dan pelemparan terjadi ke arah barisan aparat.
Di sisi lain, kelompok massa aksi yang datang dari arah Bundaran HI turut tertahan oleh penjagaan ketat aparat dan berencana menjemput massa yang tertahan di depan gedung UOB.
Formasi Pengamanan Berlapis
Pola pengamanan di lapangan dibagi menjadi dua lapis utama guna mengendalikan massa.
Baca Juga:Bikin Plenger! Simak, 11 Kebohongan yang Sering Diucapkan Orang dengan Kepribadian Narsistik
Petugas kepolisian berada di barisan terdepan yang berhadapan langsung dengan para demonstran.
Sementara itu, jajaran aparat TNI bersiaga di lapisan kedua persis di belakang barisan kepolisian.
Kehadiran personel gabungan ini membuat ruas jalan protokol tersebut dipadati barikade pengamanan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022