Polisi dan TNI Kompak Hadang Mahasiswa saat Hendak Demo di Bundaran HI

JawaPos.com - Aparat gabungan kepolisian dan TNI kompak membangun barikade pengamanan berlapis di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

Langkah ini dilakukan untuk mencegah ribuan massa aksi dari BEM UI, aliansi mahasiswa, dan masyarakat sipil menembus kawasan Bundaran HI.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi, hingga pukul 17.45 WIB, gelombang massa masih bertahan di sekitar gedung UOB sambil berupaya mendesak barisan petugas demi mencapai titik akhir aksi.

Situasi di lokasi sempat diwarnai ketegangan tatkala aksi saling dorong dan pelemparan terjadi ke arah barisan aparat.

Di sisi lain, kelompok massa aksi yang datang dari arah Bundaran HI turut tertahan oleh penjagaan ketat aparat dan berencana menjemput massa yang tertahan di depan gedung UOB.

Formasi Pengamanan Berlapis

Pola pengamanan di lapangan dibagi menjadi dua lapis utama guna mengendalikan massa.

Petugas kepolisian berada di barisan terdepan yang berhadapan langsung dengan para demonstran.

Sementara itu, jajaran aparat TNI bersiaga di lapisan kedua persis di belakang barisan kepolisian.