Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.07 WIB

Polisi dan TNI Kompak Hadang Mahasiswa saat Hendak Demo di Bundaran HI

TNI-Polri pasang barikade berlapis di M.H. Thamrin untuk hadang ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil menuju Bundaran HI, Rabu (28/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

TNI-Polri pasang barikade berlapis di M.H. Thamrin untuk hadang ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil menuju Bundaran HI, Rabu (28/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Aparat gabungan kepolisian dan TNI kompak membangun barikade pengamanan berlapis di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

Langkah ini dilakukan untuk mencegah ribuan massa aksi dari BEM UI, aliansi mahasiswa, dan masyarakat sipil menembus kawasan Bundaran HI.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi, hingga pukul 17.45 WIB, gelombang massa masih bertahan di sekitar gedung UOB sambil berupaya mendesak barisan petugas demi mencapai titik akhir aksi. 

Situasi di lokasi sempat diwarnai ketegangan tatkala aksi saling dorong dan pelemparan terjadi ke arah barisan aparat.

Di sisi lain, kelompok massa aksi yang datang dari arah Bundaran HI turut tertahan oleh penjagaan ketat aparat dan berencana menjemput massa yang tertahan di depan gedung UOB.

Formasi Pengamanan Berlapis

Pola pengamanan di lapangan dibagi menjadi dua lapis utama guna mengendalikan massa.

Petugas kepolisian berada di barisan terdepan yang berhadapan langsung dengan para demonstran.

Sementara itu, jajaran aparat TNI bersiaga di lapisan kedua persis di belakang barisan kepolisian.

Kehadiran personel gabungan ini membuat ruas jalan protokol tersebut dipadati barikade pengamanan.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sebagian Mahasiswa Mulai Membubarkan Diri, Sisanya Bertahan dan Lakukan Pembakaran - Image
Nasional

Sebagian Mahasiswa Mulai Membubarkan Diri, Sisanya Bertahan dan Lakukan Pembakaran

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.58 WIB

Saat Polisi Kalang Kabut, Tak Antisipasi Massa Merangsek dari Bundaran HI - Image
Nasional

Saat Polisi Kalang Kabut, Tak Antisipasi Massa Merangsek dari Bundaran HI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01.04 WIB

Demo Mahasiswa di Bundaran HI, 8 Rute Transjakarta Alami Pengalihan - Image
Jabodetabek

Demo Mahasiswa di Bundaran HI, 8 Rute Transjakarta Alami Pengalihan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.18 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore