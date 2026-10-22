Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.20 WIB

KPK Surati Panglima, Beberkan Konstruksi Perkara Dugaan Keterlibatan 2 TNI Aktif di Kasus BNPB

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat mendatangi rumah duka Marsekal Pertama (Marsma) TNI Fajar Adrianto di Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (3/8) . (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat mendatangi rumah duka Marsekal Pertama (Marsma) TNI Fajar Adrianto di Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (3/8) . (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit TNI aktif dalam perkara dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, surat tersebut memuat uraian mengenai konstruksi perkara, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Dalam perkara ini, penyidik menduga terdapat praktik penyuapan dan benturan kepentingan.

“Dalam surat tersebut, kami uraikan bagaimana konstruksi perkaranya, termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pengadaan-pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, yang kemudian diduga adanya benturan kepentingan ataupun praktik penyuapan,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (21/10).

Selain mengungkap dugaan keterlibatan dua prajurit TNI, KPK juga menyampaikan informasi mengenai dugaan aliran uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Termasuk terkait dugaan aliran uangnya,” ucap dia.

KPK berharap Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI segera menindaklanjuti informasi dan temuan yang telah disampaikan melalui surat kepada Panglima.

Menurut dia, koordinasi antara KPK dan TNI telah berlangsung secara intensif sejak awal penanganan perkara. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung tindak lanjut terhadap dugaan keterlibatan prajurit aktif dalam kasus korupsi di lingkungan BNPB.

“Terlebih sejak awal KPK-TNI sudah berkoordinasi secara intensif,” tegasnya.

KPK menduga sejumlah pengadaan barang dan jasa sengaja dimenangkan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan istri tersangka Bima Setiawan yang merupakan adik dari mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Hal itu yang berakibat menimbulkan dugaan konflik kepentingan.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cegah Paparan Konten Kekerasan, BNPBT Ajak 1.600 Pelajar Jadi Agen Perdamaian di Ruang Digital - Image
Nasional

Cegah Paparan Konten Kekerasan, BNPBT Ajak 1.600 Pelajar Jadi Agen Perdamaian di Ruang Digital

Rabu, 21 Oktober 2026 | 13.14 WIB

Geledah Kantor BNPB dan Tujuh Lokasi lain, KPK Amankan Uang, Perhiasan, hingga 3 Unit Mobil - Image
Kasuistika

Geledah Kantor BNPB dan Tujuh Lokasi lain, KPK Amankan Uang, Perhiasan, hingga 3 Unit Mobil

Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.17 WIB

Geledah Kantor BNPB, KPK Amankan Bukti Dugaan Korupsi hingga 3 Unit Mobil - Image
Kasuistika

Geledah Kantor BNPB, KPK Amankan Bukti Dugaan Korupsi hingga 3 Unit Mobil

Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.17 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore