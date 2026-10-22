Prabowo: Lebih Baik Saya Tidak Jadi Presiden jika Rakyat Terus Miskin

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dirinya memimpin Indonesia.

Bahkan, Ia mengaku malu dan merasa lebih baik tidak menjadi presiden bila rakyat Indonesia masih terus miskin.

Ia menilai, keberhasilan seorang presiden tidak cukup diukur dari capaian pemerintahan, tetapi juga harus terlihat dari peningkatan taraf hidup dan kebahagiaan rakyat.

Saat menghadiri Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10), Prabowo menegaskan dirinya tidak ingin memimpin negara jika masyarakat masih terjebak dalam kemiskinan.

Baca Juga:Prabowo Tegaskan Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Nyata oleh Rakyat

Menurutnya, jabatan presiden harus dijalankan dengan tanggung jawab untuk memastikan rakyat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

“Saya mau jadi Presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera. Saya tidak mau jadi Presiden (kalau) rakyat saya miskin terus. Saya tidak mau jadi Presiden. Malu saya. Lebih baik saya enggak jadi Presiden,” tegas Prabowo.

Prabowo menekan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menyebut petani, nelayan, pedagang, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai kelompok yang harus turut merasakan peningkatan kesejahteraan.

Menurut Prabowo, indikator utama kesejahteraan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, melainkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup melalui pendapatan yang meningkat dan daya beli yang semakin kuat.